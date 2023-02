VISITA del ministro alle Infrastrutture allo stand delle Marche alla Bit, ad accoglierlo il presidente della Provincia e sindaco di Macerata: «Abbiamo avuto il piacere di vedere confermato sul campo ancora una volta quanto apprezzi le grandi qualità dei marchigiani in ogni settore»

Visita oggi del ministro Matteo Salvini allo stand delle Marche alla Bit di Milano.

Il vicepresidente del Consiglio è stato accolto dal presidente della Provincia e sindaco Sandro Parcaroli, «alfiere con Macerata e le Marche della filiera di governo Lega più volte citata a modello – dice il Carroccio – Salvini ha toccato con mano le proposte di un turismo fatto di sapori, saperi e qualità della vita che sta raccogliendo in fiera crescente consenso».

Il ministro Salvini si è anche cimentato in cucina, tirando la sfoglia per realizzare i famosi vincisgrassi e le classiche tagliatelle, «piatti della tradizione – continua la Lega – che racchiudono come pochi i sapori di una regione dove la qualità della produzione agroalimentare rispecchia la qualità dell’ambiente e della vita che fanno dei marchigiani una tra le popolazioni più longeve».

«Abbiamo avuto il piacere di vedere confermato sul campo ancora una volta quanto Matteo Salvini apprezzi le Marche e le grandi qualità dei marchigiani in ogni settore – dichiara Parcaroli -. È noto come per la Lega il territorio e la sua crescita siano obiettivi primari e lo dimostra il lavoro che stiamo facendo proprio con il Ministro anche in merito alle infrastrutture. Potenziare ed incrementare la viabilità è essenziale per lo sviluppo economico e turistico della Regione, con particolare riferimento alle aree interne di cui Macerata si trova ad essere il punto di riferimento».