Un finanziamento che andrà a migliorare la gestione della rete idrica e fognaria dei comuni gestiti dalla Società controllata dal Comune di Macerata: Carifermo e Apm (Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A.) stanno collaborando con l’obiettivo di continuare ad investire sul territorio maceratese, potenziandone ulteriormente il servizio idrico.

L’operazione che riguarda i comuni gestiti dalla Società controllata dal Comune di Macerata è stata sottoscritta dai due enti. «L’Apm Spa. – si legge in una nota – oltre al servizio idrico integrato dei comuni soci gestisce i servizi del Comune di Macerata: il trasporto pubblico locale urbano, la sosta a pagamento dei parcheggi su strada e in struttura, le lampade votive del Civico Cimitero e le tre farmacie comunali di Corso Cavour, di Piediripa e di via Pace. Oltre al Comune di Macerata, fanno parte dell’Apm Spa i Comuni di Pollenza, Treia, Appignano, Corridonia, Montecosaro, Morrovalle e Castelfidardo. La Cassa di Risparmio di Fermo, che conta oggi 12 filiali nella provincia maceratese, è presente a Macerata dal 12 febbraio 1990, operando da subito in piena autonomia e dando forza e sostegno ai vari progetti di sviluppo locale, come questo realizzato con l’Apm. La storia di Carifermo e le sue professionalità continuano a restare a disposizione del territorio maceratese per poter contribuire fattivamente alla sua ulteriore crescita. La Banca, soddisfatta della nuova collaborazione, vuole essere accanto agli Enti per accompagnarli verso la digitalizzazione e l’adeguamento alle recenti normative sul tema».