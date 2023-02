CIVITANOVA - Il sindaco Fabrizio Ciarapica ha visitato lo stabilimento del calzaturificio Valmor che ha ospitato il corso organizzato da Polimoda e Randstad per il reperimento di maestranze esperte nel calzaturiero. Dodici le figure specializzate che usciranno al termine dell'esperienza formativa

Ciarapica in visita al calzaturificio Valmor, azienda civitanovese specializzata nella realizzazione di sneakers. La ditta negli ultimi tempi ha scommesso sull’alta formazione e promosso corsi per immettere sul mercato figure specializzate. Il primo percorso, già avviato, per la formazione di addetti all’orlatura è stato organizzato in collaborazione con Polimoda e Randstad Italia. «Il mercato delle calzature – ha detto Fabrizio Ciarapica – è da sempre uno dei principali settori produttivi del nostro territorio. Soprattutto in questo momento necessita di figure preparate a soddisfare richieste sempre più esigenti. Quindi ben vengano questi corsi, ancor più in aziende come la Valmor, una delle prime aziende calzaturiere a mettere a disposizione dei grandi marchi del lusso la propria esperienza e competenza. Mi congratulo con Mauro e Fiorella per questa iniziativa».

Ciarapica, insieme ai titolari Fiorella Torresi e Mauro Finocchi, ha visitato l’azienda che ha definito «un’eccellenza civitanovese che ha sempre puntato sul made in Marche e made in Italy» e salutato quelle che saranno le nuove orlatrici formate dalla docente Ombretta Scoponi. «L’azienda – ha detto Mauro Finocchi – ha deciso di dar vita a questo corso con l’obiettivo di formare personale di alta qualità. Per noi rappresenta un punto di partenza e siamo determinati a continuare su questa strada. Oggi, sul mercato, mancano figure qualificate. Vogliamo dunque trasmettere competenze e passione alle nuove generazioni e dare loro un’occasione concreta di formazione e crescita». «Il corso di addetto all’orlatura di tomaie – commenta Silvia Salvatori, unit manager Randstad – ha una durata di 240 ore e immetterà sul mercato 12 nuove figure specializzate. Grazie al finanziamento attraverso fondi forma.temp, Randstad, ha deciso di raccogliere un’importante sfida: supportare le aziende non solo nel reperimento di personale esperto, ma anche nella formazione di nuove maestranze. In quest’ottica si inserisce il corso partito presso la Valmor, con la quale Randstad ha un rapporto ormai storico». Il calzaturificio Valmor, fondato negli anni ’60, conta di raggiungere, per il 2023, la produzione di 1600 paia di scarpe al giorno assemblate da circa 150 dipendenti all’interno dello stabilimento di 4.000 metri quadrati nella zona industriale di Civitanova.