Recanatese, preso Foresta

SERIE C - Il centrocampista 28enne arriva dalla Gelbison. Ai saluti Samuele Meloni

La Us Recanatese comunica di aver acquisito le prestazioni di Giovanni Foresta, centrocampista centrale classe 1995, proveniente dalla Gelbison. Con i campani in questa prima parte di stagione ha totalizzato 7 presenze. Dopo una trafila nel settore giovanile nel Crotone, Foresta in Serie C ha indossato anche le maglie di Catanzaro, Messina e Carrarese.

La Us Recanatese comunica anche di aver interrotto il proprio rapporto con il calciatore Samuele Meloni. Il club ringrazia il calciatore per la straordinaria professionalità e attaccamento alla maglia mostrati in questo anno solare in giallorosso augurandogli i migliori successi per la sua carriera, a partire dalla sua prossima esperienza alla Varesina.