SERIE C - I leopardiani riescono a pareggiare nel secondo tempo. Diakite ha portato in vantaggio la Torres, l’1 a 1 nelle battute conclusive è frutto di un autorete di Livero nel tentativo di anticipare Marilungo. Gli irriducibili Antonio Tarducci e Paolo Antonella hanno affrontato una delle trasferte più lunghe per seguire i giallorossi

di Andrea Cesca

Recanatese double face a Sassari contro la Torres, i leopardiani prestano il fianco all’avversario nel primo tempo, ma una ripresa ordinata e diligente consente alla squadra di tornare a casa con un punto.

Apre le marcature Diakite, l’1 a 1 nelle battute conclusive è frutto di un autorete di Livero nel tentativo di anticipare Marilungo. I giallorossi hanno di fatto giocato l’ultimo quarto d’ora in dieci uomini, Sbaffo toccato duro da un avversario è rimasto in campo per onore di firma in quanto erano state effettuate tutte e cinque le sostituzioni. Nel corso del primo tempo il direttore di gara (impreciso) non ha convalidato tre reti, una alla Recanatese di Sbaffo, due ai padroni di casa con Diakite e Scappini. Salgono a cinque i risultati utili dei giallorossi, imbattuti nel girone di ritorno. Positivo il debutto dei difensori Vona e Yabre.

A Sassari Giovanni Pagliari conferma per intero l’undici titolare sceso in campo con il San Donato Tavernelle. Dei nuovi arrivati il difensore Vona parte dalla panchina, il portiere Meli non figura tra i convocati. La lista delle assenze si è allungata in settimana, oltre a Gomez, Pacciardi e Raparo in Sardegna manca anche Carpani. E’ uno scontro diretto per la salvezza, in palio ci sono punti pesanti. All’andata la Torres si impose per 2 a 0 all’Helvia Recina. I galluresi, senza Heinz, Campagna e Teyou, vogliono sfatare il tabù casalingo che dura da quasi tre mesi al “Vanni Sanna”.

Due tifosi di fede giallorossa sono al seguito della squadra in una delle trasferta più lunghe ed impervie della stagione: si tratta di Antonio Tarducci e Paolo Antonella. Il primo tempo è quasi un monologo della squadra di casa. Dopo 4’ Masala ruba il tempo a Ferrante, Fallani chiude bene sul primo palo il destro ravvicinato. Una bella girata al volo di Scappini viene “parata” da Diakite, poi Fabriani colpisce debole di testa davanti a Fallani. L’estremo difensore della Recanatese è provvidenziale al 19’ sul destro dalla distanza di Lisai.

Il predominio della Torres si interrompe al 25’ quando Sbaffo parte sul filo del fuorigioco e con un pallonetto elude l’intervento di Salvato, la palla termina in rete ma secondo l’arbitro il capitano dei leopardiani è in offside. Un minuto dopo Guadagni con il mancino sfiora il palo. La Recanatese fatica ad uscire dalla propria metà campo e al 37’ va sotto: Scappini prolunga di testa la palla calciata da Salvato, Diakite in velocità si infila tra Marafini e Ferretti e si presenta solo davanti a Fallani, l’attaccante ivoriano non sbaglia l’1 a 0. La Recanatese è in affanno, prima del riposo i padroni di casa trovano altre due volte la via della rete, Diakite e Scappini gonfiano la rete, il direttore di gara annulla entrambe le segnature, la prima per fuorigioco, la seconda per un presunto fallo dello stesso Scappini.

Giovanni Pagliari cambia mezza difesa in avvio di secondo tempo: restano negli spogliatoi Marafini e Ferretti, al loro posto Vona ed Ybre, entrambe al debutto con i leopardiani. La partita adesso è equilibrata, Sbaffo al solito si danna l’anima, rincorre tutti i palloni, ma non riesce a graffiare. Giampaolo appena entrato chiama alla prima vera parata Salvati, siamo al 62’. La Recanatese guadagna metri, dopo un primo tempo di sofferenza la squadra di Pagliari riesce a prendere le misure all’avversario. Ad un quarto d’ora dalla fine fa il proprio esordio anche il difensore Peretti, la Recanatese si mette a tre in difesa. Sbaffo viene toccato duro dal neo entrato Bonavolontà, devono intervenire i sanitari: il Re Leone resta in campo ma non riesce a correre, la Recanatese ha terminato i cambi.

Un errore dell’arbitro, che non ravvisa un fallo su Guadagni, rischia di costare grosso alla Recanatese, la Torres riparte, Saporiti calcia sull’esterno della rete, Pagliari protesta e viene ammonito. La rete del meritato pareggio si materializza all’87’: Marilungo lotta su un pallone lanciato in area, Liviero nel tentativo di anticipare l’ex Sampdoria tocca il pallone, prende in controtempo Salvati e fa autorete, 1 a 1. La Torres ha una reazione d’orgoglio ma Scotto di testa non inquadra la porta da ottima posizione. Le battute finali sono palpitanti, al 91’ Salvato in uscita salva il risultato su Marilungo. Dopo sei minuti di recupero l’arbitro fischia la fine, la Recanatese resta fuori dalla zona playout.

Martedì prossimo nel turno infrasettimanale al “Nicola Tubaldi” arriverà il Cesena, fischio di inizio alle 21.

Il tabellino:

TORRES (4-3-1-2): Salvato 7; Liviero 6, Antonelli 6, Dametto 6, Fabriani 6 (34’ st Lombardo ng); Gianola 6 (34’ st Pinna Riccardo ng), Lora 6, Masala 6,5; Lisai 6,5 (10’ st Saporiti 5,5); Diakite 7 (40’ st Scotto ng), Scappini 7 (34’ st Bonavolontà ng). A disp.: Garau, Girgi, Carminati, Tesio, Ruocco, Carboni. All.: Sottili.

RECANATESE (4-2-3-1): Fallani 7; Longobardi 6 (31’ st Peretti ng), Ferrante 6, Marafini 5,5 (1’ st Vona 6), Ferretti 5,5 (1’ st Yabre 6); Alfieri 6, Morrone 6; Guadagni 6, Sbaffo 6, Senigagliesi 5,5 (16’ st Giampaolo 6); Paudice 5 (16’ st Marilungo 6). A disp.: Amadio, Quacquarelli, Vona, Yabre, Somma. All.: Pagliari.

TERNA ARBITRALE: Davide Gandino di Alessandria (assistenti Starnini di Viterbo e Robilotta di Sala Consilina, quarto ufficiale Fantozzi di Civitavecchia).

RETI: 37’ Diakite (T)

NOTE: osservato 1’ di silenzio per commemorare la scomparsa di Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc. Ammoniti Lora, Longobardi, Lisai, Vona, Ferrante. Calci d’angolo 5 a 2. Recupero: pt. 2’ st. 6’