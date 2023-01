RECANATI - Hanno partecipato oltre 150 persone. Dopo una vita in pista e l'impegno per garantire la sicurezza dei piloti, il campione del mondo ha recentemente annunciato ufficialmente il ritiro e l'addio al ruolo di safety officer

Nella cornice del ristorante Anton di Recanati, con oltre 150 ospiti, si è svolto il pranzo del 40esimo anniversario della fondazione del Moto Club Franco Uncini per soci, amici e simpatizzanti.

A fare gli onori di casa il presidente Daniele Cesca con tutto il direttivo e il campione del mondo Franco Uncini dopo una vita in pista e un impegno totale per garantire la sicurezza dei piloti ha recentemente annunciato ufficialmente il ritiro e l’addio al ruolo di safety officer. Tanti ospiti ad arricchire la tavola il neo eletto presidente della Federazione motociclistica Marche Massimo Fiorentino, il sindaco di Recanati Antonio Bravi, il delegato allo sport Sergio Bartoli che hanno portato il saluto da parte dell’amministrazione comunale, Giuseppe Bocconcella direttore internazionale di gare di velocità su pista, Daniele Corsalini presidente del Balda Fan Club, Lanfranco Biagiola titolare della Grafica Bieffe e l’associazione onlus Riders4Riders che si occupa di raccogliere fondi per assistere riders gravemente infortunati.

Presenti i ragazzi che porteranno i colori del Moto Club in pista con il giovanissimo Mattia Volpi che sarà al via nel Cev con il salto di categoria in Moto 2 con il Team MMR, Michele Roccetti nella specialità quad su Suzuki 450 cc parteciperà al campionato europeo ed Italiano e Maurizio Leonori al via nel Civ over classic. Assenti giustificati Lorenzo Baldassarri, impegnato nei test invernali, dopo una stagione fantastica nel mondiale super sport 600 con un secondo posto nella classifica finale sarà al via nel mondiale Superbike in sella alla Yamaha R1 del Team GMT94, e Paolo Cariddi, che nel fine settimana ha partecipato di campionato italiano su ghiaccio nella pista la Roseire in Valle d’Aosta.

Durante il pranzo, nel ringraziare tutti, il presidente Cesca ha presentato l’attività per la stagione 2023 del sodalizio recanatese, che vede il primo appuntamento di rilievo per sabato 22 e domenica 23 aprile con 39esimo motoraduno nazionale “Città di Recanati” in piazza Leopardi. Si prosegue con il 17esimo motoraduno di Bolognola domenica 25 giugno, mentre sabato 22 e domenica 23 luglio a Porto Potenza con il gruppo Riders Doueth nel quinto Motor Cycle Vintage, per poi chiudere ritornando a Recanati sabato 19 e domenica 20 agosto con il 19esimo motoraduno nazionale della papera.

Al termine prima dei saluti finali il brindisi per augurare a tutti una stagione 2023 ricca di successi e soddisfazioni.