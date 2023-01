LA SERRATA inizierà domani dalle 19, stop anche ai self service. Le associazioni di categoria: «Per protestare contro la vergognosa campagna diffamatoria nei confronti della categoria e gli inefficaci provvedimenti del governo che continuano a penalizzare solo i gestori senza tutelare i consumatori

Confermato lo sciopero dei distributori di carburanti. La serrata, ridotta da 60 a 48 ore, partirà alle 19 di domani e terminerà alla stessa ora di giovedì. Sono però previste diverse articolazioni. Nel dettaglio, lo sciopero parte dalle 19 di domani per la rete ordinaria e dalle 22 per quella autostradale. E prevede la fine negli stessi orari, a seconda delle reti, del 26 gennaio. La chiusura riguarderà anche i distributori self service. Rimarrano aperte solo alcune stazioni di servizio, scelte su base provinciale, in modo da poter garantire i servizi minimi.

Le associazioni di categoria Faib, Fegica e Figisc/Anisa nei volantini distribuiti, giustificano così la scelta della serrata: «Per protestare contro la vergognosa campagna diffamatoria nei confronti della categoria e gli inefficaci provvedimenti del governo che continuano a penalizzare solo i gestori senza tutelare i consumatori. Per scongiurare nuovi aumenti del prezzo dei carburanti».