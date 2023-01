IL BILANCIO dell'attività della polizia negli ultimi tre giorni: al setaccio le zone ritenute più a rischio

Identificate 180 persone e fermati 111 veicoli. E’ il bilancio dell’attività di controllo che la polizia ha svolto tra lunedì ed oggi a Porto Recanati, Tolentino e San Severino. Un servizio straordinario disposto dal questore della Vincenzo Trombadore, in seguito alle tematiche approfondite dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica coordinato dalla Prefettura. Lunedì i controlli si sono concentrati nella zona di Porto Recanati ed in particolare dell’Hotel House, anche al fine di prevenire lo spaccio. Ieri invece a Tolentino e stamattina a San Severino. Durante tutti i servizi sono state sottoposte a controllo le aree verdi, i terminal bus, le scuole, le stazioni ferroviarie, i luoghi di aggregazione giovanile e le aree più a rischio.