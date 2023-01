SECONDA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - La squadra di Cotica batte 7 a 0 la Palombese e consolida la leadership nel girone F. Nel gruppo E i rossoblu di Nerla calano il tris al Csi Recanati e si portano ad un solo punto dalla Pinturetta

di Michele Carbonari

Chiude il girone d’andata con numeri da record il San Claudio, capolista indiscussa del girone F di Seconda categoria.

L’ultimo turno è stato emblematico della forza della squadra di mister Cotica: 7 a 0 al nuovo fanalino di coda Palombese, con ben cinque reti nei primi venticinque minuti (timbrano il cartellino Scarponi, Olivieri, Meschini, Procaccini, Ibii e Atragene, doppietta). I rossoblu sono ancora imbattuti, vantano il miglior punteggio totalizzato dall’Eccellenza alla Seconda (39, frutto di dodici vittorie e tre pareggi), la miglior difesa (11 gol subiti) e il miglior attacco nel raggruppamento (raggiungendo così la Vigor Macerata a quota 41), riuscendo a mandare a segno ben undici calciatori diversi.

La formazione del capoluogo è invece la prima inseguitrice, staccata di sei lunghezze. I ragazzi di Bonfigli calano il tris interno alla Juventus Club Tolentino (non bastano i sigilli di Traore, in contropiede, e di Rossi, in mischia) trascinati dai fratelli Patrassi (Lorenzo in rovesciata e Francesco finalizza un’azione corale) e da Allushaj (azione personale e diagonale vincente). Resta aggrappato il Borgo Mogliano, all’inglese nella tana del Ripesanginesio: decisiva la doppietta di Okere (di rigore, contestato dai locali, e tap in di testa).

Con lo stesso punteggio, sempre in trasferta, si impone anche il Petriolo che consolida la posizione playoff: nella ripresa, Silvestroni (sul sette) e Taffetani (incornata) piegano gli Amatori Appignano. Scivolano momentaneamente fuori dagli spareggi promozione Belfortese (sesto pareggio interno) e Atletico Macerata (sesto pareggio esterno), che dividono la posta in palio a reti inviolate (unico segno x di giornata). In scia per un posto playoff pure il Pievebovigliana, che cala il tris casalingo al Pioraco, in rimonta: determinante la doppietta di Jacopo Carradori e il tap in di Paniccià, dopo la discesa di Misici. Nelle retrovie, di platino i successi all’inglese e in trasferta (primo per entrambe) di Pennese e Vis Gualdo. I rossoblu di Raffaeli espugnano il terreno della Sefrense in virtù dei sigilli di Mattia Paoletti (gran gol da fuori) e Marcoaldi (sugli sviluppi di un angolo), ed escono momentaneamente dalla zona playout. I gialloverdi di Battellini, invece, abbandonano l’ultimo posto dopo l’exploit sul campo della Treiese: ci pensano Rodrigo Segovia (pallonetto) e Morbiducci (rigore).

Nel girone E il Real Telusiano è la nuova antagonista della leader Pinturetta, bloccata sul 2 a 2 dal Porto Potenza: Cotronè (di testa) e Globoki (punizione dalla distanza) rallentano la capolista, che ora sente il fiato sul collo degli uomini di mister Nerla, solo un punto dietro. Nella ripresa, Iesari (da quasi centrocampo) e la doppietta di Teodori stendono il Csi Recanati, il quale, a sua volta, viene scavalcato dal Real Porto: Maddaluno (incornata su assist di Fratini) piega la Promos. Resta al terzo posto il Montecassiano, che solo al 98′ riesce a pareggiare su rigore (Fiecconi) contro l’Academy Civitanovese, passata in vantaggio con Omercevic (di testa) e rimasta in nove uomini nel recupero, poco prima di subire il gol dell’1 a 1. Goleada dello United Civitanova, che mostra la manita al Casette d’Ete trascinato da Serantoni (rigore), Emili (da fuori all’incrocio e a tu per tu con il portiere avversario), Giammaria (dal limite) e Ciucci (di testa).

Con il minimo scarto, invece, il Morrovalle si aggiudica la stracittadica contro l’Aries Trodica: decisivo al 6′ Cipolletti (spizzata vincente sull’assist di Ait Mouloud). Cadono lontano da casa Monteluponese (chiude in nove, vani i gol di De Caro e Thiam nel 4 a 2 vincente della Corva) e Santa Maria Apparente (il Recreativo passa di misura, un rigore sbagliato per parte).

Nel girone C, ultima giornata d’andata amara per Victoria Strada (nel finale il Cupramontana si impone all’inglese) e Fabiani Matelica (nella ripresa il Misa cala il poker).

La top 11 (3-4-3): Minnucci (Vis Gualdo); Andreozzi (Borgo Mogliano), Barucca (Petriolo), Moretti (Vigor Macerata); M. Paoletti (Pennese), Gleboki (Porto Potenza), Zemrani (Morrovalle), J. Carradori (Pievebovigliana); Maddaluno (Real Porto), Teodori (Real Telusiano), Emili (United Civitanova). All.: Cotica (San Claudio).

Il personaggio della settimana: Daniele Cotica (San Claudio). La vittoria per 7 a 0 contro la Palombese è la fotografia della stagione. Attacco stratosferico, miglior difesa del torneo, capacità di mandare a segno più giocatori (in questo caso sei) e chiudere le partite senza subire patemi (cinque reti in poco più di venti minuti). Arrivato dopo una cocente retrocessione, il mister è riuscito ad assemblare un gruppo che ha tutte le carte in regola per vincere il campionato.