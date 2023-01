TOLENTINO - Ha ottenuto il titolo dopo aver superato un concorso riservato al personale interno

E’ Simone Salari il nuovo ispettore ambientale del Cosmari. Questa mattina nella sala riunioni del Municipio di Tolentino Ufficio si è tenuta una cerimonia di giuramento.

Simone Salari, dopo aver superato un concorso, riservato al personale interno in possesso dei titoli e dei requisiti oggettivi e soggettivi, come previsto dalle norme vigenti e dopo aver frequentato uno specifico corso di formazione con superamento di esame finale, ha giurato di fronte al sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, al vicepresidente facente funzioni del Cosmari Giuseppe Giampaoli, alla direttrice generale del Cosmari Brigitte Pellei e al responsabile della formazione maggior Alberto Casoni.

«Come si ricorderà – si legge in una nota – l’amministrazione comunale, con apposita delibera, per prima tra i soci del Cosmari, aveva approvato lo schema di convenzione per garantire le attività di vigilanza e controllo sul rispetto delle prescrizioni impartite con il Regolamento comunale di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. L’intento comune è quello di avviare un’attività finalizzata, in primis, ad un’operazione di controllo del territorio con finalità preventiva e, successivamente, quando ne ricorreranno le condizioni oggettive, anche ad un’attività repressiva nei confronti di coloro che i renderanno responsabili di violazioni in materia di corretta modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati».