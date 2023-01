SECONDA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Per l'attaccante, una carriera da protagonista con le maglie di Ancona e Matelica, doppietta e assist nel 4 a 2 contro il Recreativo. La capolista guidata da Cotica ribalta 3 a 2 la Juventus Club Tolentino e allunga in vetta. Nei bassifondi, la Vis Gualdo chiude la classifica, esultano Amatori Appignano, Pennese e Palombese. Nel gruppo C è vivo il Fabiani Matelica, in zona playoff il Victoria Strada

di Michele Carbonari

La capolista San Claudio fa suo il big match del girone F di Seconda categoria e allunga a più sei sulla Vigor Macerata, che divide la posta in palio a Petriolo: botta e risposta fra Stura (per lui tripletta anche nel recupero vincente di Mogliano) e Canullo, con il rossoblu Taglioni che colpisce anche una traversa.

Spettacolo al Ciarapica di Tolentino, dove i padroni di casa della Juventus Club si portano sul doppio vantaggio grazie ad un avvio fulmineo: uno due di Traore (deviazione sul tiro di Pasotti) e Llaque Romero (colpo di testa su cross di Falconi). Scossi, i rossoblu di Cotica reagiscono trascinati da un super Atragene, che prima dimezza lo svantaggio con un bel tiro defilato e poi pareggia a fine primo tempo. Nella ripresa il rasoterra di Procaccini regala i tre punti alla leader del campionato, salvata nel finale dai legni, colpiti dai bianconeri Falconi e Lanciotti. Staccato di otto punti, insegue la vetta anche il Borgo Mogliano: Okere (doppietta) e Galandrini calano il tris alla Treiese. Gran bagarre per il momentaneo ultimo posto in zona playoff, quattro squadre a 21 punti.

Insieme al Petriolo, sale la Belfortese, che di misura espugna Gualdo (nuovo fanalino di coda solitario): determinante il tap in di Innamorati, sulla punizione di Quadraroli. Sempre di misura, invece, scivolano fra le mura amiche Atletico Macerata e Pioraco. Il Pievebovigliana (primo successo esterno) espugna il sintetico di Villa Potenza grazie ad un guizzo di Jacopo Carradori (servito da Lutri), mentre i padroni di casa, che giocano per 75 minuti in dieci uomini, falliscono un rigore con Rosetti nella ripresa. Tartabini (pallonetto, sull’assist di testa di Peloni) regala un prezioso successo salvezza agli Amatori Appignano, sul campo dei giallorossi di Bonifazi. Abbandona l’ultimo posto in graduatoria la Palombese del nuovo allenatore D’Artagnan, che conquista la prima vittoria stagionale superando di misura la Sefrense nello scontro diretto. Muove la classifica nei bassifondi anche la Pennese, che cala il tris al Ripesanginesio: a segno Mattia Paoletti e Marcoaldi (doppietta).

Nel girone E il Montecassiano cade in trasferta contro la Pinturetta Falcor e ora vede la vetta lontana sei lunghezze, Giubilei riesce solo ad accorciare le distanze nel 2 a 1 finale. Fra le due squadre, a tre punti dalla leader, si inserisce il Real Telusiano, forte della vittoria all’inglese a Casette d’Ete: decisiva la doppietta di Teodori (rigore da lui conquistato e assist di Iesari). Si conferma nei quartieri alti il Csi Recanati, che di fronte al proprio pubblico rimonta la Corva trascinato da Di Lernia e Davide Giuggiolini, al quale viene annullato anche un gol. In scia Real Porto e Promos. La prima viola Morrovalle trascinata da Filippetti e Liguori, mentre la seconda cala il poker al Recreativo: mattatore del match Staffolani, autore di una doppietta (in diagonale e in scivolata) e dell’assist per Taddei (sinistro a fil di palo), gloria anche per Scoppa (pallonetto).

La Monteluponese staziona a metà classifica, dopo il bottino pieno conquistato contro il Porto Potenza, piegato da De Caro nel primo tempo e per tutta la ripresa in superiorità numerica. Muovono la classifica le tre formazioni di Civitanova e l’Aries Trodica. Quest’ultima chiude 1 a 1 nella tana dell’Academy Civitanovese: Berto (tap in in pieno recupero) risponde al vantaggio iniziale di Setola. Stesso punteggio nella stracittadina fra Santa Maria Apparente e United Civitanova: timbrano il cartellino Acuti e Ciucci, mentre agli ospiti vengono invalidate due reti.

Nel girone C il Victoria Strada ribalta il Monsano e si prende un posto al sole in zona playoff. Determinante l’ingresso in campo di Gigli, che segna il gol partita dopo il pareggio di Latini (assist di petto di Fortunato). Un sinistro ad incrociare di Maggi, invece, regala i tre punti al Fabiani Matelica, che batte in casa il fanalino di coda Maiolati United nello scontro diretto per la salvezza e sale al terz’ultimo posto (un legno per Amore Bonapasta).

La top 11 (4-2-4): Malvestiti (Borgo Mogliano); Innamorati (Belfortese), Angeloni (Amatori Appignano), Sbrollini (Monteluponese), Pallotto (Real Telusiano); Gigli (Victoria Strada), Tanoni (Csi Recanati); Atragene (San Claudio), Marcoaldi (Pennese), Staffolani (Promos), J. Carradori (Pievebovigliana). All.: Menichelli (Fabiani Matelica).

Il personaggio della settimana: Andrea Staffolani (Promos). Alla soglia dei 40 anni, da compiere fra un mese, il bomber ex Ancona e Matelica scende di categoria per trascinare in alto la matricola di Montefano. Anche grazie ai suoi gol, doppietta e assist nell’ultimo turno, la squadra del neotecnico Compagnoni è in lotta per un posto playoff.