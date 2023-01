TOLENTINO - Il Comune ha approvato il progetto esecutivo per la sistemazione idraulica

Lavori per la sistemazione idraulica del fosso Ancajano a Tolentino, resterà chiuso a partire da giovedì per più di un mese il tratto di strada interessato dai lavori, al km. 0+300 lungo la Strada Provinciale Entoggese. Periodo che potrebbe prolungarsi se le condizioni meteo non saranno favorevoli.

E’ il Comune di Tolentino a renderlo noto: «Approvato con deliberazione di Giunta comunale il progetto esecutivo per i lavori di sistemazione idraulica del fosso Ancajano.

Per l’esecuzione dei lavori si rende necessario provvedere alla chiusura temporanea del tratto. L’Ufficio Tecnico del Comune di Tolentino ha comunicato ai Comuni limitrofi e alle varie società utilizzatrici della prossima chiusura stradale, precisando che l’opportuna segnaletica di preavviso e di segnalazione di cambio di itinerario, sarà installata dalla ditta esecutrice e i veicoli saranno reindirizzati su percorsi alternativi delle strade comunali limitrofe, mentre i mezzi pesanti su altre strade provinciali».

La segnaletica temporanea sarà installata anche dai comuni limitrofi e in particolare San Ginesio, Ripe San Ginesio, Urbisaglia, Colmurano, Belforte del Chienti, Caldarola, Cessapalombo, Camporotondo di Fiastrone, «secondo quanto concordato con l’Ufficio Concessioni e Trasporti della Provincia di Macerata, a cui è stata fatta richiesta di emissione di apposita ordinanza.

I lavori presumibilmente inizieranno giovedì 12 gennaio. In quella stessa data la viabilità sarà modificata come da esigenze dettate dai lavori».