Nell’ambito delle attività di continuità tra la scuola primaria e le sezioni dei cinque anni della scuola dell’infanzia è stato organizzato un evento pochi giorni prima di Natale che ha visto come protagonisti gli alunni e le alunne delle prime delle primarie Fratelli Cervi e IV Novembre e i loro piccoli amici di cinque anni dell’infanzia Fratelli Cervi e Villa Serra.

È stato bello scambiarsi gli auguri all’ombra di un grande albero di sogni.

«L’idea era di gettare le basi per un ponte di “continuità” – fa sapere la scuola – tra i plessi dell’istituto Dante Alighieri e lo abbiamo fatto in modo originale, così i bambini e le bambine delle quattro prime si sono recati di persona alle scuole dell’infanzia, quelle stesse che avevano frequentato fino a pochi mesi prima per augurare un felice Natale e per assicurare la loro accoglienza a settembre quando anche i piccoli di cinque anni arriveranno alla scuola primaria.

Agli alunni e alle alunne dei cinque anni è stata offerta l’opportunità di ascoltare una lettura animata di questo albo illustrato: “Il giardiniere dei sogni” e di ricevere gli auguri dal vivo da parte dei compagni di prima primaria. Il libro racconta la lettura in modo magico; l’albo parla di un giardiniere speciale, che pianta pagine di libri e da quelle pagine piantate nasce un bellissimo albero pieno di fogli completamente scritti. Il giardiniere rilega le pagine e crea dei grandi libri e decide poi di liberarli. Uno di questi libri arriva nelle mani di un bambino, che può finalmente sognare grazie alle storie lette. Abbiamo tutti insieme iniziato a sognare una scuola dove la ricchezza e la forza della condivisione diventano, in definitiva il seme di crescita.

I bambini e le bambine piccoli e grandi si sono salutati con affetto dandosi appuntamento a future esperienze da vivere insieme. Si sono anche scambiati un piccolo omaggio che ognuno di loro aveva personalmente e reciprocamente realizzato per un compagno.

Ecco gli open day dell’istituto comprensivo “Dante Alighieri”

Scuola dell’infanzia “Fratelli Cervi” e “Villa Serra” 11 gennaio

Scuola primaria “Fratelli Cervi” e IV Novembre” 13 gennaio

Secondaria di primo grado. 14 gennaio

