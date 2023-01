PRIMA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - L'attaccante realizza una doppietta e colpisce un palo nel 4 a 0 al Sarnano. La capolista di Tiburzi batte 2 a 0 l'Elfa Tolentino. Di misura le due formazioni biancorosse: Di Francesco piega l'Appignanese, Staffolani stende la Folgore Castelraimondo

di Michele Carbonari

Anche nel 2023 si rinnova il testa a testa fra Camerino ed Elpidiense Cascinare in vetta al girone C di Prima categoria.

La capolista biancorossa, riscatta il ko prenatalizio nello scontro diretto con la rivale e batte all’inglese e in casa l’Elfa Tolentino: apre Romoli (dal limite, servito da Duca, in avvio) e chiude Tempestilli (tap in, nel recupero). I rossoblu, invece, superano 2 a 1 il Cska Corridonia e restano a meno uno dai ragazzi di Tiburzi. Alle loro spalle, più distaccata, spunta la Settempeda, che vince lo scontro diretto con l’Appignanese e la scavalca: decisivo il primo gol in maglia biancorossa di Alex Di Francesco (su cross di Sfrappini), per i locali vano il palo di Montanari da calcio piazzato (entrambe chiudono in dieci uomini).

Di misura anche il successo del Caldarola, che avvicina la zona playoff: Staffolani mette ko la Folgore Castelraimondo (anche in questo caso un espulsione per parte). Al pari dei ragazzi di Dell’Erba c’è il Montemilone Pollenza, che cala il poker fra le mura amiche al Sarnano. Man of the match Bartolini, autore di una doppietta (servito da Baiocco e da Grassi), più un palo. A segno anche Gonzalez e lo stesso Grassi.

Di fronte al proprio pubblico esulta anche il Portorecanati: Agostinelli (su assist di Caruso), Sampaolesi (rasoterra) e Ferro (di testa servito dallo stesso Agostinelli) piegano l’Urbis Salvia (vana la pennellata su punizione di Pietrella). Dividono la posta in palio le altre quattro maceratesi. L’Esanatoglia pareggia nel finale contro la Vigor Montecosaro: Piccolini, su rigore, risponde a Pepi, deviazione sul tiro di Perrella. L’1 a 1 tra Montecosaro e Cingolana matura dal botta e risposta fra Santagata e Bufarini, imbeccato dal 41enne pesarese Michele Simoncelli, che non ha saputo resistere alla chiamata della squadra del Balcone delle Marche, con la quale aveva giocato in Eccellenza, negli ultimi anni fermo dopo un incidente stradale.

La top 11 (3-4-3): Palazzo (Camerino); Picchio (Appignanese), Pepi (Vigor Montecosaro), Bruno (Esanatoglia); Staffolani (Caldarola), Catinari (Montecosaro), Quadrini (Settempeda), Marchegiani (Cingolana); Papavero (Elfa Tolentino), Bartolini (Montemilone Pollenza), Agostinelli (Portorecanati). All.: Dell’Erba (Caldarola).

Il personaggio della settimana: Federico Bartolini (Montemilone Pollenza). Il 26enne attaccante è l’uomo partita nel 4 a 0 con cui la formazione di mister Liberti (primo successo) supera il fanalino di coda Sarnano. Solo un palo gli nega la gioia della tripletta personale. Con le sue giocate delizia il pubblico e regala la prima vittoria a mister Liberti.