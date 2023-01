TOLENTINO - Ieri la festa organizzata dall'associazione Ponte del diavolo: famiglie e bambini hanno atteso l'arrivo della simpatica vecchietta, che ha lanciato caramelle e dolciumi. Monica Scalzini eletta Miss Befana 2023

Piazza della libertà piena a Tolentino per l’arrivo della Befana del Ponte del diavolo ieri. Bambini, famiglie, giovani, turisti hanno preso parte all’evento. L’iniziativa è iniziata alle 16 al Ponte del diavolo con il corteo delle Befane per il raduno in piazza della Libertà dopo una breve tappa al Centro Arancia, per disabili e all’Asp civica assistenza, casa di riposo di Tolentino per salutare gli ospiti, per portare loro un sorriso e donare un momento di allegria, ma anche dolciumi.

Il corteo è stato allietato dal gruppo dei ”Cantastorie” di Treia. Tante le Befane presenti, ce n’erano per tutti i gusti, dalla Befana autista in Fiat Panda a quella tranquilla che si è esibita in uno spettacolo unico addormentadosi sulla sedia, dalla sexy alla fotografa, dalla musicista alla shopping, dalla punk alla ginnasta, dalla Barbie all’equilibrista che è scesa dalla Torre degli orologi a cavallo della scopa, lanciando coriandoli e caramelle, per planare su piazza della Libertà con l’aiuto dei vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino e della caserma di Macerata. A vestire i panni della Befana equilibrista c’era Massimiliano Tiriticco. Alla fine, dopo la votazione della giuria composta dai bambini della piazza, è stata decretata Miss Befana 2023 Monica Scalzini, la Befana sexy ha così sbaragliato tutte le altre.

La manifestazione si è chiusa con l’esibizione del gruppo dei ”Cantastorie” di Treia con il canto della ”Pasquella” e delle Befane del gruppo ”Sfumature danza”. Hanno partecipato anche le ragazze dell’Interact Tolentino del Rotary Tolentino. Presente il sindaco Mauro Sclavi, nonché il vice Alessia Pupo e altri amministratori. L’evento è stato condotto da Carla Passacantando, presidente dell’associazione ”I Ponti del diavolo” di Tolentino organizzatrice della manifestazione con la collaborazione del comune. Oltre alle caramelle ai bambini, sono stati donati ai presenti anche calendari e penne grazie al centro Fisiomed di Sforzacosta di Macerata.