TOLENTINO - Lo chef sarà domani alle 18 nella sede di Fabrica City. Durante l’evento verrà illustrato il corso dedicato ai giovani fino ai 16 anni

«Cucina di alto profilo creativo e dimostrazione di come quella dello chef possa essere una professione che apre molte porte lavorative». In occasione della prossima partenza del corso gratuito per “Operatore della ristorazione”, domani alle 18, nella sede di Fabrica City di Tolentino, si tiene uno show cooking dello chef Alberto D’Agostino, con esperienze formative da maestri stellati come Massimo Bottura e Nikita Sergeev.

D’Agostino racconterà anche la sua storia professionale, fatta di passione per la cucina accompagnata da creatività.

«Un autentico spettacolo culinario – si legge nella nota degli organizzatori dell’associazione no profit Wega -, in cui saranno realizzate dal vivo delle ricette originali, raccontati aneddoti, trucchi e curiosità». Saranno realizzati piatti come cotolette di alici con pecorino abruzzese e totani all’amatriciana. Degustazione gratuita dei piatti accompagnati da vino Pecorino doc del territorio.

Durante l’evento si illustrerà il corso per “Operatore della ristorazione” di tre anni dedicato ai giovani fino ai 16 anni. «Una valida opportunità – conclude la nota – per imparare a lavorare in bar e ristoranti, a supporto di chef e in sala grazie all’affiancamento di docenti esperti in grado di valorizzare le abilità di ciascuno».

Prenotazione obbligatoria: link http://bit.ly/3C2j9u5. Informazioni: 3393508761.