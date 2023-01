Dire “Buon anno” col gospel

CORRIDONIA - Al teatro Velluti si sono esibiti i Jp & The soul voices accolti da un numeroso pubblico nella notte di Capodanno

Concerto gospel a Corridonia per festeggiare il nuovo anno. A esibirsi, davanti ad un pubblico numeroso, i Jp & The soul voices in “New year’s gospel”. Un viaggio musicale attraverso le mille sfumature di un genere che ha conquistato il mondo. Per consentire ad un numero maggiore possibile di persone di poter festeggiare insieme il nuovo anno, l’amministrazione ha ritenuto opportuno allestire un maxi schermo in piazza del Popolo.

Soluzione innovativa e molto apprezzata dalle tante persone che per scelta o per mancanza di posti non sono riuscite ad accedere al teatro Velluti, ma hanno ugualmente potuto brindare insieme e condividere un momento di festa. Tanti gli applausi durante il concerto e pubblico del teatro spesso in piedi trascinato dai ritmi irresistibili della “Jp & The soul voices”, un gruppo di rilievanza internazionale. «Corridonia si conferma anche con l’inizio del nuovo anno protagonista con eventi ed ospiti normalmente abituati alle grandi città italiane ed europee a conferma di una città che pensa in grande» dice il Comune in una nota. Il sindaco Giuliana Giampaoli e l’assessore alla Cultura Massimo Cesca, entusiasti per la buona riuscita dell’iniziativa, hanno ringraziato l’Amat e il Centro socio culturale e ricreativo “Mons. R.Vita” per la preziosa collaborazione tecnica.

(foto di Francesco Camilli Meletani)