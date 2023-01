IL 2023 è stato festeggiato senza restrizioni e con temperature sopra la media che hanno favorito movida e socialità. Tutto esaurito nei cenoni e nei locali della costa. A Recanati musica dance in piazza fino alle 3. Gettonatissimo anche l'asporto

di Laura Boccanera Brindisi e fuochi d’artificio, cene spettacolo e musica o nei ristoranti. Così i maceratesi hanno salutato il 2022 e accolto il nuovo anno. Tra chi ha scelto le feste in piazza, complice anche una temperatura sopra la media, seppur con molta umidità, a chi ha preferito festeggiare in comitiva in discoteca, il Capodanno è stato la festa che si aspettava da tempo. Dopo due anni di Covid il 2023 è stato festeggiato ovunque all’insegna della speranza di un ritorno alla normalità. Tutto esaurito nei cenoni in discoteca e nei locali della costa, ma è stato un successo anche la festa in piazza a Recanati animata dal gruppo 90 mania che fino alle 3 ha fatto ballare il pubblico della città leopardiana con un ritorno al passato degli anni d’oro della disco music. Soddisfazione per l’evento che ha riempito la piazza è stata espressa dal sindaco Antonio Bravi presente al countdown della mezzanotte. «È stato un grande successo lo spettacolo in piazza Leopardi per salutare l’arrivo del nuovo anno – ha detto il primo cittadino – con una partecipazione di pubblico che è andata oltre ogni previsione. Tanta allegria con la musica coinvolgente anni ’90 e il tradizionale brindisi a mezzanotte, ma anche tanta correttezza nei comportamenti di tutti e tutte. Una soddisfazione anche per quanti a vario titolo hanno lavorato per la piena riuscita dell’evento e che ringraziamo di cuore: il vicesindaco Scorcelli, l’assessorato al commercio e tutti gli uffici comunali coinvolti, la pro loco e i tanti altri volontari che hanno offerto la loro disponibilità».

Tanti hanno festeggiato riunendosi in case (gettonattissime quest’anno le ordinazioni per l’asporto) in compagnia di amici e familiari, mentre lungo la costa i ristoranti hanno registrato quasi ovunque il tutto esaurito. Tantissime le presenze, con posti sold out già da tempo, nei locali più famosi della costa. Pubblico giovane alla discoteca Donoma che col format consolidato di “Senorita” ha fatto ballare un pubblico arrivato da tutta la Regione e oltre. Il disco theater di Civitanova ha ospitato prima il veglione di Capodanno con circa 500 presenze per la cena in mezzo alla pista animata dalle musiche di Capodanno che hanno scaldato il pubblico fino alla mezzanotte e oltre.