PROGETTO - E' costato 40mila euro, finanziato in tandem con la Regione, e basterà uno smartphone per una visita alla città ancora più coinvolgente. Partner scientifico Unicam. Il sindaco Antonio Bravi: «Un modo innovativo ed efficace per valorizzare il patrimonio culturale ed ambientale. Un biglietto da visita importante per raccontare il nostro territorio»

Recanati “indossa” una nuova segnaletica. Un abito di indicazioni che è stato cucito addosso alla città in base alle sue caratteristiche, alle bellezze architettoniche, e ogni elemento è stato studiato e realizzato in funzione di uno specifico obiettivo. Una cura che fa pensare ad un sarto che ha realizzato l’abito adatto per accogliere i visitatori che sempre in maggior numero negli ultimi anni arrivano nella città Leopardiana.

La segnaletica, dal nome “Infinita scoperta: percorsi digitali in una città a più dimensioni”, è stata presentata oggi. Il sindaco Antonio Bravi parla di un modo «innovativo ed efficace per valorizzare il nostro patrimonio culturale ed ambientale. Un biglietto da visita importante per raccontare il nostro territorio ai numerosi visitatori e turisti che ogni anno si riversano nelle piazze e nelle vie di Recanati e anche un ottimo mezzo per promuovere i luoghi stessi».

Se arrivate a Recanati e avete uno smartphone, da oggi, grazie all’integrazione nella segnaletica di Qr code e Tag Nfc, si può accedere ad una web-app innovativa e gratuita che presenterà la città con immagini e descrizioni che consentiranno al viaggiatore di muoversi all’interno di essa grazie alla geolocalizzazione di tutti i punti di interesse. La nuova segnaletica composta da venti insegne, di cui nove totem e undici tabelle direzionali, è stata realizzata con materiali, forme e colori appositamente studiati per l’integrazione con il contesto urbano, tabelle visive di diverse dimensioni in relazione al luogo dove sono state collocate. Il progetto ha avuto un costo complessivo di 40mila euro finanziati dal Comune in tandem con la Regione (20mila a testa).

Secondo Rita Soccio, assessora alle Culture, la segnaletica «è il frutto di un lungo lavoro e confronto con l’Università di Camerino, partner anche di altri progetti culturali. Ogni elemento è stato studiato nei minimi particolari per una immediata leggibilità e fruizione con una particolare attenzione all’accessibilità. La città potrà essere fruita e raccontata dalla grafica dei segnali ma anche dalle nuove tecnologie che in futuro si potranno implementare». Se Unicam ha dato la propria collaborazione scientifica, è stata la Nexma di Perugia a realizzare la segnaletica. Si tratta di una azienda specializzata nell’ideazione e realizzazione di progetti visivi di valorizzazione e promozione territoriale. «Credo che i risultati siano la bella conclusione di un lavoro approfondito e serio condotto con il contributo di tutti – dice il rettore di Unicam, Claudio Pettinari -. Il nostro ateneo crede fermamente che l’impatto sociale del lavoro delle sue ricercatrici e dei suoi ricercatori costituisca valore aggiunto per i territori in cui opera e perseguirà con sempre maggiore determinazione questo percorso, nella convinzione che solo dalle sinergie e dalle reti tra istituzioni, enti e privati possa scaturire progresso e benessere per l’intera società».

In una seconda fase il Comune prevede di integrare all’interno dello strumento digitale maggiori contenuti dedicati ai vari siti presenti in città con l’inserimento ulteriore di immagini, video, testi e audioguide, in italiano e in inglese, uno strumento digitale che diverrà anche un utilissimo mezzo di promozione turistica.