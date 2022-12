POLEMICA - La consigliera Stefania Monteverde interviene dopo le dichiarazioni dell'assessore: «Non ha programmato l’evento, non ha coinvolto la Pro Loco Macerata. Immaginiamo che ci sarà una festa dentro i loro palazzi, ma non sulle piazze per tutti»

«Macerata è l’unico capoluogo nelle Marche, e forse d’Italia, senza Capodanno in piazza e secondo Sacchi addirittura è colpa delle associazioni». Ad accendere la polemica sulla mancata festa di San Silvestro nel centro del capoluogo è la consigliera comunale Stefania Monteverde, che interviene dopo le dichiarazioni dell’assessore al Turismo e agli Eventi (leggi l’articolo). «La responsabilità è tutta dell’assessore che non ha programmato l’evento, che non ha coinvolto la Pro Loco Macerata, storica organizzatrice del Capodanno in piazza, o altra organizzazione di eventi – sottolinea – . Immaginiamo che ci sarà un Capodanno dentro i loro palazzi, ma non sulle piazze per tutti. Soprattutto non ci sarà per i ragazzi che amano trovarsi in piazza e adesso si sposteranno in altri centri con i pericoli delle strade. E non ci sarà il Capodanno in piazza per le tante persone sole che si ritrovano in piazza per fare festa insieme – conclude la consigliera Monteverde -. Ancora tanta approssimazione mentre la città soffre per mancanza di idee, di cura, di comunità». Dalla Pro Loco Macerata, citata ieri da Sacchi e oggi dalla Monteverde, nessun commento, solo la conferma che le proposte presentate non sono state accolte dall’Amministrazione.