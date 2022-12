CIVITANOVA - L'iniziativa questa mattina in piazza XX Settembre. Fabrizio Ciarapica: «Diamo il via al progetto nella nostra città e festeggiamo l’ingresso della Croazia nell'area Schengen»

Il progetto Europa prende il via a Civitanova. Questa mattina, in piazza XX Settembre, il sindaco Fabrizio Ciarapica insieme al team Europa composto dal vicesindaco Claudio Morresi e dai consiglieri comunali Lavinia Bianchi e Giorgio Pollastrelli oltre ad assessori e semplici cittadini hanno dipinto di blu una vecchia panchina. L’obiettivo è quello di portare l’Unione Europea sempre più vicino ai cittadini.

«Una bella iniziativa – ha detto il sindaco Ciarapica – con la quale diamo il via al progetto Europa a Civitanova e festeggiamo l’ingresso della Croazia nell’area Schengen. Un primo passo a cui seguirà il prossimo 10 gennaio, l’inaugurazione del Desk Europa, uno sportello informativo all’interno del Comune, alla presenza di Antonio Parenti, del rappresentate della Commissione europea in Italia e di Massimo Pronio e del responsabile Comunicazione Rappresentanza della Commissione europea in Italia. In questa giornata inaugureremo ufficialmente la panchina che sarà poi posizionata al porto».

Pennelli alla mano, tutti i presenti hanno contribuito con una spennellata a verniciare di blu la panchina. Un gesto simbolico per rendere consapevoli i cittadini di quanto sia importante il contributo di ognuno di loro per il futuro dell’Europa. Tra i presenti anche Giacomo Guida, consigliere comunale di Fabriano membro del progetto “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”, Valentina Secondini e Melissa Tomassini dell’Europe Direct – Unione Montana Marca di Camerino.