MACERATA - L'intervento del consigliere dem Narciso Ricotta, che invita il presidente Parcaroli ad intervenire: «Sono a rischio diversi posti di lavoro ed è a repentaglio il buon funzionamento della macchina della ricostruzione»

«L’inerzia della Provincia è preoccupante e, pertanto, come consigliere provinciale sollecito il presidente a provvedere con urgenza». Sono le parole dell’esponente dem Narciso Ricotta, che pone il problema del mancato rinnovo dei lavoratori assunti a tempo determinato dei lavoratori impegnati nelle pratiche della ricostruzione.

«Desta preoccupazione il fatto che la Provincia – aggiunge Ricotta – non abbia ancora provveduto al rinnovo dei contratti dei lavoratori a tempo determinato assunti a seguito del sisma del 2016. Infatti nell’amministrazione provinciale sono in scadenza al 31 dicembre diversi rapporti di lavoro di questo tipo che, seppure in caso di proseguimento supererebbero i 36 mesi di continuità, potrebbero essere, comunque, prorogati fino al 31 dicembre 2023 a motivo del differimento alla stessa data della gestione straordinaria. Tale previsione, è stata sollecitata anche dall’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione ed è prevista nel bilancio di previsione dello Stato in approvazione in questi giorni in Parlamento. Insomma sono a rischio diversi posti di lavoro ed, altresì, è a repentaglio il buon funzionamento della macchina della ricostruzione che tanto, ancora, ha da fare».