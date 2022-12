EVENTO organizzato dalla compagnia Lucaroni e dall’amministrazione comunale, a partire dalle 22, in compagnia del comico Martufello e del gruppo musicale “I buoni propositi”

Un Capodanno speciale, con musica, comicità e allegria, al teatro Apollo di Mogliano. Organizzano la compagnia Lucaroni e l’amministrazione comunale, a partire dalle 22 del 31 dicembre. In compagnia del comico “Martufello” e del gruppo musicale “I buoni propositi” si attenderà l’arrivo della mezzanotte che verrà festeggiata nella piazza antistante il teatro con musica dal vivo, panettone, torrone, spumante e fuochi d’artificio. La serata proseguirà in teatro tra sketch, giochi e comicità.

«Si è voluto organizzare questo evento dopo anni difficili, dovuti alle restrizioni per il Covid, proprio per consentire alle persone di ricominciare a stare insieme in sicurezza ma soprattutto in allegria, permettendo anche di poter condividere un momento di festa e di spensieratezza – si legge nella nota degli organizzatori -. Anche la scelta, voluta dall’amministrazione comunale, di tenere il costo del biglietto molto basso cerca di andare incontro alle esigenze di chi in questo momento si trova in difficoltà a causa della crisi economica».

Biglietto unico 25 euro. Per informazioni e prenotazioni: 3319363479.