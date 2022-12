FESTA per la classe 1992 che, dopo un aperitivo, ha cenato tra un tuffo e l'altro

Cena e dopocena in piscina per i trentenni di Mogliano. La classe 1992 ha festeggiato il giorno di Santo Stefano. Il ritrovo al bar ristorante “Da Marina al Teatro ” di Mogliano per un aperitivo, poi tutti in costume ed accappatoio per la serata in piscina all’hotel Horizon di Montegranaro. Una serata all’insegna del divertimento e dei tuffi.