Dramma a Camerino, giovane trovato impiccato ad una ringhiera alla Rocca. A scoprire il corpo senza vita di un ragazzo, straniero e con ogni probabilità studente ad Unicam, una passante che stava portando fuori il suo cane questa mattina intorno alle 7,15. Immediato l’intervento dei soccorsi. Gli operatori dell’emergenza non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Non ci sono dubbi sul fatto che si tratti di un gesto volontario, i militari stanno compiendo tutti gli accertamenti come da prassi in casi come questo.

(Servizio in aggiornamento)