MACERATA - E' stato realizzato dalla famiglia Moretti dell'omonima azienda agricola e svetta nelle campagne maceratesi

Un Babbo Natale fatto di rotoballe con tanto di sacco coi regali e le renne è spuntato nella campagna maceratese. A realizzarlo la famiglia Moretti che guida l’omonima azienda agricola alla periferia di Macerata. E’ qui che tutti insieme, compresi i più piccoli, hanno lavorato per realizzare l’originale Babbo Natale che svetta tra alberi e vegetazione.

«Abbiamo usato in totale sei rotoballe – spiega Alessandro Moretti – oltre a due balle più piccole per le braccia di Babbo Natale. I bambini hanno fatto i pacchi regalo con delle zucche bianche e del nastro rosso». L’intera famiglia ha impiegato due mezze giornate per completare l’opera. «Ed è proprio tutta farina del nostro sacco – scherza Alessandro Moretti – visto che il pittore che doveva occuparsi di verniciare le rotoballe ha preso il Covid e non è potuto più venire. Non ci siamo lasciati scoraggiare comunque. Avevamo già acquistato la vernice e abbiamo terminato il lavoro con grande soddisfazione. Questo dà il via a tante iniziative, ne faremo delle belle».

(a.p.)