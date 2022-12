A14, incidente in galleria:

due feriti al pronto soccorso

SOS - E' successo a San Benedetto, in direzione sud. Un'auto è finita contro le barriere spartitraffico. In ospedale un uomo e una donna. Accertamenti in corso sul possibile coinvolgimento di un'altra vettura

26 Dicembre 2022 - Ore 10:58 - caricamento letture

Incidente sull'autostrada A14, nel tratto compreso tra Grottammare e San Benedetto, direzione sud. Due feriti lievi, un uomo e una donna, sono stati trasportati al pronto soccorso. E' accaduto intorno alle 8,30, all'interno di una galleria, in territorio di San Benedetto. Un'auto è andata a sbattere contro le barriere spartitraffico, sembra dopo essere stata toccata da un'altra, che però non ha riportato conseguenze, tanto che all'arrivo dei soccorritori non era più sul posto. Sarà ora la polizia autostradale di Porto San Giorgio ad appurare come siano andate le cose, anche con l'aiuto delle telecamere presenti nel tratto interessato. Fatto sta che l'impatto è stato piuttosto violento tanto da far esplodere gli air bag del mezzo coinvolto, rimasto seriamente danneggiato. Il tratto autostradale, teatro dell'incidente, stamattina era poco trafficato, quindi non ci sono stati rallentamenti significativi.

