PROMO - Il ristorante in centro a Macerata resterà regolarmente aperto a pranzo sia il 24 che il 31poi a cena si concentra sul servizio d'asporto. Disponibile anche la linea di prodotti Tu.Lab

Di Gusto conferma il servizio d’asporto sia per la vigilia di Natale che per il Capodanno. E come ogni anno, sarà il cliente a creare il proprio menù, scegliendo fra una vasta proposta di antipasti, primi e secondi, oltre al confermatissimo sushi. «Questo è il nostro segno distintivo. Vogliamo che il cliente sia al centro della nostra proposta, decidendo e componendo il menù che preferisce- fa sapere la famiglia Guzzini, titolare del locale nel centro storico di Macerata -. Noi ovviamente saremo pronti a soddisfare ogni richiesta ed esigenza. Sia della nostra cucina che il sushi, sempre molto richiesto in queste due serate. Il cliente può scegliere anche solamente un piatto, come nella nostra filosofia quotidiana. Fra le proposte, partiamo dalla tradizione, rivisitandola attraverso la creatività dei nostri chef . Daremo l’opportunità di ritirare i piatti anche per il giorno seguente, proponendo procedure di “rigenerazione” che permetteranno al cliente di gustare il piatto anche durante il pranzo successivo. Sia primi piatti fatti a mano che sughi abbinati».

Di Gusto resterà regolarmente aperto a pranzo sia il 24 che il 31, «poi la sera ci concentriamo sul servizio d’asporto. Anche quest’anno tante persone hanno scelto di godersi questi giorni a casa, in famiglia o fra amici – spiega la famiglia Guzzini -. Saremo sempre disponibili per la consegna a domicilio gratuita, con il servizio “Di Gusto a casa tua”. Vogliamo superare il menù fisso, per farlo scegliere al cliente. Ci sarà qualche sacrificio in più da parte nostra, ma ci teniamo molto affinché il cliente sia al centro, non il ristorante – conclude la proprietà di Di Gusto -. Un ringraziamento a tutti i nostri clienti, al nostro staff alla brigata di cucina capitanata da Sabina Bracaccini con gli chef Alessandro Campetella e

Nikolas Riccetti, a Leonardo Blanco alla guida del bar punto di riferimento assoluto da anni per la preparazione di drink de i nostri fornitori per aver vissuto un 2022 da record. Il tutto anche grazie al nuovo locale che abbiamo aperto, “L’origine”. Saremo sempre contenti e pronti a fare meglio, di più e crescere e a dare un prodotto di qualità alla nostra meravigliosa clientela».

Resta sempre attiva anche la proposta Tu.Lab, avviata durante il lockdown. Una linea di prodotti che produce direttamente Di Gusto. «Abbiamo valorizzato la possibilità di far arrivare a casa del cliente un prodotto simile a quello che proponiamo al ristorante. Grazie all’impegno di consulenti e all’acquisto di attrezzature particolari siamo stati in grado di inviare confezioni di qualità, salvaguardando le caratteristiche dei prodotti e fornendo indicazioni per terminare le cotture».

E’ tempo di feste ed è questo il momento dell’anno in cui più emergono gli affetti. E’ così che Marco Guzzini approfitta di questo momento per ringraziare tutta la sua famiglia che sostiene l’attività. «Ringrazio mio padre Luciano, mia madre Sabina e i miei fratelli Lucia e Lorenzo»

(Articolo promoredazionale)