SERIE D - I ragazzi di Mattoni cadono di misura nella ripresa. L'ospite Battista colpisce un palo, il cremisi una traversa con Nagy in pieno recupero. Notaresco e Termoli pareggiano e agganciano il club del presidente Romagnoli, che scivola all'ultimo posto

Il Tolentino perde 1 a 0 contro il Porto d’Ascoli e, complice il pareggio fra Notaresco e Termoli, resta in fondo al girone F di Serie D proprio insieme alle due avversarie. Al Della Vittoria decide il match un gol di Spagna al 25′ della ripresa. Gli ospiti colpiscono un palo su punizione con Battista, mentre i cremisi centrano una traversa in pieno recupero. Poi lamentano un rigore sulla seguente ribattuta. Mercoledì 21 dicembre l’ultima partita del 2021, lo scontro diretto per la salvezza in trasferta contro il Roma City (avanti ai ragazzi di Mattoni di una sola lunghezza).

La cronaca. Supremazia del Porto d’Ascoli nel primo tempo, che ha prodotto un tiro centrale da fuori area al 10′ di Rovinelli (parato da Gagliardini) e una girata fuori area di Napolano, dieci giri di lancette più tardi. Sono le uniche e poche occasioni fino all’intervallo. Nella ripresa il primo tentativo è del Tolentino: all’11 Marcelli tira fuori di poco su azione di contropiede. Al 25′ arriva invece il gol partita degli ospiti: guizzo di Spagna su cross del neoentrato Verdesi. I cremisi si affacciano in avanti dieci minuti dopo, respinto sulla linea il tiro in mischia di Vitiello. Il Porto d’Ascoli rischia sempre di far male e al 37′ colpisce un palo su punizione con l’altro subentrato Battista. In pieno recupero, all’ultimo istante, traversa del Tolentino con Nagy, I padroni di casa protestano per un dubbio rigore sulla ribattuta del legno colpito. Proprio su questo episodio l’arbitro decreta la fine (0-1)

Il tabellino:

TOLENTINO: Gagliardini, Di Biagio (29′ s.t. Moscati), Mataloni, Zeetti, Gori (12′ s.t. Moran), Nagy, Massarotti (40′ s.t. Nacciarriti), Marcelli (22′ s.t. Brondi), Vitiello, Pallecchi (12′ s.t. Tizi), Giuli. A disp.: Orsini, Pottetti, Salvatelli, Ciottilli. All.: Mattoni.

PORTO D’ASCOLI: Testa, Pasqualini, Sensi, Rossi, Napolano (36′ s.t. Passalacqua), Zoboletti, Buonavoglia (23′ s.t. Verdesi), Rovinelli, Spagna (29′ s.t. Petrini), Sowe (16′ s.t. Battista), Pietropaolo. A disp.: Finori, Parolisi, Evangelisti, Clerici, D’Alessandro. All.: Ciampelli.

TERNA ARBITRALE: Nuckchedy (Fiorucci – Fiordi)

RETE: 25′ s.t. Spagna

NOTE: ammoniti: Marcelli, Pasqualini, Massarotti, Nagy