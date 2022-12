TOLENTINO - I carabinieri si sono messi in azione per aiutare tre bambini e i loro genitori che da marzo sono ospiti nei locali dell'Anc

Un aiuto ad una famiglia ucraina ospite a Tolentino per potersi scaldare durante l’inverno. La famiglia è ospite da marzo nei locali dell’Associazione nazionale carabinieri (Anc) di Tolentino, si tratta di tre bambini e dei loro genitori.

Durante questi mesi i soci dell’associazione e le benemerite con l’aiuto di altre associazioni cittadine, benefattori, amministrazione comunale, hanno sostenutola famiglia che si è riuscita ad inserire a Tolentino. I bambini vanno a scuola i genitori fanno lavori part time e anche volontariato.

Con l’arrivo dell’inverno è nata però la necessità di aiutare questa famiglia a scaldarsi. E così il comandante della Compagnia carabinieri di Tolentino, Giulia Maggi, e il luogotenente Vito De Giorgi insieme a colleghi della stazione carabinieri di San Ginesio, si sono fatti promotori per reperire del pellet. A tendere una mano il sanginesino Costantino Costantini che è fortemente legato all’Arma anche per avervi svolto il servizio militare. Ha deciso di donare una fornitura super di pellet che potrà bastare per tutto l’inverno. Un gesto che il presidente dell’associazione, Giuseppe Losito, capitano dei carabinieri in pensione, ha voluto sottolineare ringraziando sia Costantini (a cui ha donato il calendario storico dell’Arma), il maggiore Giulia Maggi, il luogotenente De Giorgi e i militari in servizio alla stazione di San Ginesio.