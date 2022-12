VOLLEY A3 - Padovano classe ’95, è pronto a vestire nuovamente la maglia biancorossa dopo la positiva esperienza della passata stagione

Lo schiacciatore padovano Enrico Lazzaretto, classe ’95, è pronto a vestire nuovamente la maglia della Med Store Tunit dopo la positiva esperienza della passata stagione. «A Macerata aveva lasciato un ottimo ricordo per la professionalità dimostrata in campo e fuori oltre che per le qualità di atleta, è quindi un graditissimo ritorno quello di Lazzaretto – scrive il club biancorosso -. Nello scorso campionato la sua avventura si era fermata in semifinale di playoff, quest’anno aiuterà la squadra in vista di una seconda parte di stagione dove la Med Store Tunit punta a rilanciarsi con un organico completo, grazie all’arrivo di Luisetto al centro e appunto di Lazzaretto». Lo schiacciatore arriva dalla Serie A2, dove fino ad ora ha giocato con l’Hrk Motta di Livenza.

Lazzaretto racconta il suo ritorno alla Med Store Tunit Macerata. «Ringrazio la società per questa occasione, si è fatta avanti con un’offerta importante per me. Ritorno con tanta voglia di fare bene, in questi mesi a Motta di Livenza so di non essere riuscito a dare quanto posso e avevo bisogno di una nuova avventura per riprendere a giocare come so di poter fare, a Macerata c’è l’ambiente giusto. Conosco la città, la società e buona parte del gruppo».

Oltre ad alcuni dei compagni con i quali ha condiviso la passata stagione, ritrova anche il “suo” palleggiatore. «Con Kindgard abbiamo un ottimo rapporto, insieme abbiamo conquistato la promozione e so che è un giocatore di grande qualità, che saprà come valorizzarmi. Ha influito molto sulla mia scelta così come il resto del gruppo: altri li ho conosciuti come avversari, alcuni sono invece miei ex-compagni dell’anno scorso, è un bel gruppo di bravi ragazzi, che lavorano bene, arrivo in una squadra forte e spero di poterla aiutare in questa seconda parte di stagione a raggiungere gli obiettivi prefissati».