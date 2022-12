VOLLEY A3 - Il palleggiatore Gonzi in vista del match in programma domenica alle 18 a Macerata: «Siamo carichi, vogliamo chiudere l’andata con un’altra vittoria»

Per la 13esima giornata del Girone Bianco di Serie A3, il Banca Macerata Forum ospiterà alle 18 la sfida tra Med Store Tunit e Da Rold Logistics Belluno. La squadra veneta insegue i biancorossi con 18 punti, lontana tre lunghezza in ottava posizione, e arriva da due sconfitte casalinghe contro Parma e Fano, inframezzate però dalla vittoria esterna sul campo di Montecchio Maggiore. I biancorossi invece hanno vinto domenica scorsa, imponendosi in rimonta a Bologna, conquistando tre punti che hanno permesso alla Med Store Tunit di prendersi il quarto posto in solitaria. Con una vittoria contro Belluno, Macerata si assicurerebbe di restare in scie delle prime in classifica e si garantirebbe la qualificazione per la Coppa Italia.

Contro Bologna vi siete messi nella posizione migliore per chiudere l’andata, ma è stata una gara difficile, «È servita grande concentrazione, di fronte avevamo un avversario di tutto rispetto”, spiega il palleggiatore Azaria Gonzi, “Bologna è una squadra organizzata, che sa giocare bene e commette pochi errori. Nel primo set ci siamo fatti sorprendere ma poi è venuta fuori tutta la nostra voglia di vincere: ci abbiamo messo grande grinta e questo ha cambiato la partita». Serve una vittoria anche contro Belluno per assicurarvi il quarto posto: «E’ un’altra gara importante anche perché sappiamo che confermarci in quarta posizione ci da la possibilità di disputare la Coppa Italia. Penso che sarà fondamentale la battuta, ci potrà aiutare a mettere sotto pressione la loro ricezione ma in generale sono fiducioso. Siamo carichi, ci stiamo allenando bene e vogliamo continuare a vincere, anche per darci lo slancio giusto in vista della seconda parte di stagione».