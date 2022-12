L'OPERAZIONE è riservata agli assegnatari o ai loro familiari conviventi. Incontro informativo a Civitanova il 20 dicembre. Una serie di agevolazioni previste dall'Ente

In vendita parte del patrimonio immobiliare dell’Erap. In particolare si tratta di 1500 immobili, realizzati prima del Duemila, che vengono offerti agli assegnatari o a loro familiari purché conviventi. L’operazione coinvolge diverse città della provincia ed in particolare ovviamente quelle a maggiore densità abitativa come Civitanova (duecento le case in vendita) e Macerata (circa cinquecento). La valutazione degli immobili è stata fatta in base all’anno di realizzazione, ai servizi di cui è dotato l’immobile, al piano in cui si trova l’appartamento e in base a quanto indicato nei parametri dell’osservatorio immobiliare dell’Agenzia del territorio. In media si parla di cinquantamila euro ad immobile, sono previste agevolazioni per l’acquisto, come uno sconto del 20% per l’acquisto in contanti, del 10% a rate fermo restando il concetto che gli assegnatari che non vorranno aderire alla proposta di acquisto resteranno comunque nelle abitazioni. C’è anche il divieto di rivendita dell’abitazione entro i cinque anni dalla data di acquisto dell’Erap, per evitare speculazioni. Peraltro si tratta di un termine più breve rispetto ai dieci previsti quando queste operazioni erano state ideate parecchi anni fa. Una operazione comunque che i vertici regionali dell’Erap stanno presentando nei vari territori ed in particolare alla platea di inquilini potenzialmente interessati. Dopo quello svoltosi ieri a Macerata, il prossimo appuntamento – informa il direttore del presidio Erap di Macerata Daniele Staffolani – è in cartellone a Civitanova il 20 dicembre alle 17 nella sala consiliare del Comune.