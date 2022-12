Disordini dopo la partita con la Vigor:

Daspo per tre tifosi del Tolentino

SENIGALLIA - Individuati dalla polizia Scientifica di Ancona, la partita era stata giocata lo scorso 9 ottobre. Un 18enne e un 40enne non potranno accedere alle manifestazioni sportive per 1 anno, mentre un 23enne dovrà restare lontano dagli spalti per 5 anni, poiché già gravato da precedenti

16 Dicembre 2022 - Ore 17:48 - caricamento letture

Altri tre Daspo a seguito dell’incontro di calcio tra la Vigor Senigallia e e l’U.S. Tolentino dello scorso 9 ottobre del campionato di Serie D.

Questa volta, i provvedimenti adottati dalla questura di Ancona sono stati emessi nei confronti di tre tifosi residenti nella provincia di Macerata.

Gli ultras, rispettivamente di 18, 23 e 40 anni, sono stati ritenuti responsabili, in concorso con altri tifosi, di aver tentato di avvicinare i supporter locali nel tentativo di aggredirli, cercando di forzare il cordone di sicurezza formato dalle forze dell’ordine per impedire il contatto tra le tifoserie.

Dalle immagini registrate ed estrapolate dalla polizia Scientifica, i tifosi sono stati successivamente identificati e denunciati dal personale del Commissariato di Senigallia.

Due dei tre maceratesi, non potranno accedere alle manifestazioni sportive per 1 anno, mentre il 23enne dovrà restare lontano dagli spalti per 5 anni, poiché già gravato da precedenti. Disordini dopo la partita: daspo per 3 tifosi della Vigor Tensioni dopo Vigor Senigallia-Tolentino: identificati e denunciati 6 tifosi

© RIPRODUZIONE RISERVATA