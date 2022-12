VOLLEY - I biancorossi ottengono la quarta vittoria in altrettante partite del girone, netto il 3 a 0 sui francesi del Tours nel match giocato a Civitanova. Lo "Zar" top scorer e Mvp della gara

di Mauro Giustozzi

Nel segno del campione di oggi e di quello del domani. La Lube liquida in tre set il Tours con un attacco e un muro che demolisce le speranze dei francesi di cogliere un risultato positivo nelle Marche. Zaytsev, top scorer e mvp della gara, e Nikolov i grandissimi protagonisti della serata all’interno di una prestazione collettiva molto efficace e continua che, dopo il rodaggio del primo set, ha visto i cucinieri aumentare i giri del proprio motore e per il Tours è stata notte fonda.

E’ il quarto successo consecutivo in Champions League per Civitanova che continua a guardare tutti dall’alto in basso della classifica, una vittoria che mette una forte ipoteca sul primo posto del girone che equivale alla qualificazione al turno successivo della massima competizione continentale. Inizia con la sfida di Champions con i francesi del Tours un trittico di gare in appena una settimana all’Eurosuole Forum dopo l’assenza di oltre un mese di partite casalinghe per la Lube che domenica affronterà Taranto per l’inizio del girone di ritorno di SuperLega e mercoledì prossimo il Siena recupero della gara rinviata causa covid che aveva colpito i giocatori biancorossi e che definirà anche la sua posizione definitiva in classifica e la griglia delle prossime sfide di Coppa Italia del 29 dicembre.

Sulle tribune del palazzetto per questa sfida europea la società ospita le scuole Iis ‘Bonifazi’ di Civitanova e Recanati, l’Itcg ‘Corridoni’ di Civitanova, l’Iis ‘Da Vinci’ di Civitanova e l’Iis ‘Mattei’ di Recanati. Lube in formazione tipo con Zaytsev opposto preferito a Garcia, De Cecco al palleggio, Anzani e Chinenyeze centrali, Yant e Nikolov schiacciatori, Balaso libero. Il primo break arriva con due punti consecutivi di Yant che spingono leggermente avanti nel punteggio i biancorossi in un avvio altalenante coi francesi che si appoggiano molto su Parkinson in attacco.

Sfida che si dipana nel punto a punto fino al turno di servizio di Anzani che innesca gli attacchi di Yant (due punti consecutivi) che consentono a Civitanova di portarsi sul 13-10. Cresce l’attacco di Civitanova che trova risposte anche da Nikolov così il vantaggio marchigiano si allunga grazie anche all’efficace turno di servizio dello Zar (19-15). Quando la sfida sembra in pugno a Civitanova ecco che riemerge il Tours. Sfruttando anche qualche leggerezza dei padroni di casa tornano sotto (22-21) col muro di Coric su Nikolov: finale inatteso, con ancora tanti errori in battuta delle due squadre, chiuso da un attacco di Zaytsev alla seconda palla set.

Inizio del secondo nel segno di Nikolov efficace sia dai nove metri che in attacco: ecco servito il 6-3 su cui la Lube prova a costruire le fondamenta di questo parziale. Che trova ottime risposte anche a muro e così i biancorossi aumentano agevolmente il proprio vantaggio sull’asse Nikolov-Zaytsev che firma il 14-7 di un set in cui il Tours non riesce a restare a ruota degli avversari come era avvenuto nel precedente. Lo Zar si diverte in tutti i fondamentali, servizio con ace, attacco potente e muro che lo esaltano e portano Civitanova a distanza siderale (18-8) dagli avversari verso la vittoria di un set dominato.

Nel terzo arriva ancora da Zaytsev il break che vale il 13-10 per Civitanova: francesi che lentamente perdono contatto dagli avversari nel punteggio nonostante il tentativo di forzare il servizio per rientrare in gioco. Lube che mantiene regolarità nel cambio palla, prosegue ad avere alte percentuali in attacco e così la sfida resta saldamente in pugno dei cucinieri sia nel gioco che nel punteggio (18-13). C’è spazio anche per Bottolo che prende il posto di Yant nel finale del terzo set. E si toglie la soddisfazione di mettere il sigillo con l’ultimo punto che consegna a Civitanova un successo prezioso per continuare la sua striscia di imbattibilità in Europa.

Il tabellino:

CIVITANOVA – TOURS 3-0 (25-23, 25-13, 25-17)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani 3, Zaytsev 19, Nikolov 10, Yant 10, Chinenyeze 7, De Cecco 1, Yant 10; Balaso (L), Gottardo, Garcia, D’Amico, Bottolo 2. NE.: Sottile, Diamantini, Ambrose (L). All. Blengini.

TOURS VB: Nascimento Dos Santos 4, Coric 3, De Barros Ferreira 1, Parkinson 5, Drame Neto 11, Palonsky 8; Diez (L), Teryomenko 1, Monteiro De Santana, Derouillon 2. NE.: Chauvin, Bruckert, Le Goff, Klajmon. All. Fronckowiak.

ARBITRI: Ivanov e Burkiewicz.

NOTE: spettatori 1467, incasso di 16368 euro. Durata set: 26’, 21’, 24’, totale 71’. Civitanova: battute sbagliate 12, vincenti 4, muri 6, errori 18. Tours: bs. 16, v. 3, m. 1, e. 23.