PORTO RECANATI - La Regione ha finanziato i lavori, in parte coi fondi del Pnrr. Il sindaco Michelini: «Per la nostra città, che sul turismo balneare caratterizza parte della sua ricchezza, tale finanziamento costituisce un salto di qualità importantissimo»

«La Regione ha disposto un finanziamento di 9 milioni di euro (in parte riconducibili a fondi del Pnrr) per la difesa della costa nel tratto di Scossicci». E’ quanto fa sapere l’amministrazione comunale di Porto Recanati.

«La disposizione economica – continua l’amministrazione – consentirà di mettere in sicurezza parte del tratto nord della costa che da anni soffre del fenomeno dell’erosione causata da una forza del mare che, oltre a rappresentare una pesante criticità per gli operatori balneari della zona, in passato ha anche danneggiato la litoranea per Numana».

L’amministrazione Michelini, che appena insediata si è subito fatta carico della problematica ed ha prontamente aperto un canale istituzionale con la Regione presentando per l’opera la progettazione elaborata dal professor Mancinelli su commissione dell’amministrazione Mozzicafreddo, ora ammessa a finanziamento, esprime «la più viva e grande soddisfazione per il risultato ottenuto. Il nostro ringraziamento – aggiunge – va al presidente Francesco Acquaroli, alla ex consigliera regionale e nostra concittadina ora senatrice Elena Leonardi, all’assessore Stefano Aguzzi e a tutti i tecnici della Regione per la sensibilità dimostrata nell’affrontare questa devastante criticità con la prontezza del caso e con una solerzia che è stata decisiva.

« Per la nostra città, che sul turismo balneare caratterizza parte della sua ricchezza, tale finanziamento costituisce un salto di qualità importantissimo. L’annosa problematica, infatti, troverà la sua definitiva soluzione restituendo tranquillità a tutte quelle attività che operano a Scossicci – conclude il sindaco Michelini -. La notizia dunque gratifica un lavoro svolto con la massima serietà, prontezza e puntualità fin dal nostro insediamento e costituisce un tassello fondamentale per l’industria turistica della nostra realtà consentendoci di guardare ora al futuro con un giustificato ottimismo».