FONDI - Soddisfazione da Elena Leonardi, senatrice di Fdi, e da parte del consigliere regionale Pierpaolo Borroni. Destinati 9 milioni per il ripascimento della zona nord di Porto Recanati e la restante parte per il litorale a nord e sud di Civitanova verso Porto Potenza e Porto Sant'Elpidio

Soddisfazione in Regione per la distribuzione dei fondi europei dedicati alla tutela del mare e delle spiagge. Grazie ai contributi Fesr e del piano nazionale di ripresa e resilienza arriveranno nelle Marche quasi 23 milioni di euro per lavori a contrasto dell’erosione delle coste e realizzazione delle scogliere. Ad elogiare l’operato della regione la senatrice Elena Leonardi, coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia: «la sinergia Porto Recanati-Ancona-Roma deve proseguire e sarà mia premura continuare a farmi parte attiva per le richieste della mia comunità», ha dichiarato la senatrice dopo la decisione della giunta Acquaroli di utilizzare 9 milioni di euro provenienti dai fondi europei per la realizzazione del primo stralcio di scogliere emerse a Scossicci, a tutela della costa nord di Porto Recanati. Questo intervento, stando ai progetti, sarà il più costoso dell’intera programmazione, «segno della sensibilità del presidente delle Marche Francesco Acquaroli e dell’assessore all’ambiente Stefano Aguzzi, che ringrazio. Quello delle scogliere di Scossicci è un impegno che mi sono assunta sin dal primo giorno di consiglio regionale e questo risultato testimonia un lavoro che sto continuando a seguire anche dal Senato: la difesa della nostra costa è importante perché essa può essere un volano turistico ed economico per generare ricchezza e opportunità lavorative».

Ringrazia la regione anche Pierpaolo Borroni, consigliere regionale per gli investimenti previsti sulla costa civitanovese: «Si tratta di un ingente investimento – ha detto Borroni – 9 milioni per Porto Recanati e 5 milioni 425mila euro per la costa fra Potenza Picena e Civitanova. Infine, 8 milioni 407 mila euro per il tratto costiero fra Civitanova e Porto Sant’Elpidio per il ripascimento da deposito litoraneo e sovra sedimentazione fluviale litorale e il II stralcio delle scogliere a Porto Sant’Elpidio. Si tratta di interventi finanziati con fondi del Fesr e del Pnrr. Sono soddisfatto di tutto l’impegno profuso in questo periodo, vista l’elevata priorità di questo intervento. Anche su impulso mio e dell’intero gruppo consiliare di FdI, l’esecutivo regionale ha imposto una netta accelerazione verso la problematica del contrasto all’erosione costiera che incide pesantemente sia a livello turistico che economico».