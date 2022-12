POLLENZA - Furto in una casa di Casette Verdini nella notte. La proprietaria, Giusy Trippetta, che vive con il marito Alberto Ciarlantini e il figlio: «Hanno rovistato dappertutto, per fortuna non sono venuti anche al piano superiore, sennò chissà che sarebbe potuto succedere»

«E’ stato un grande spavento, per fortuna non sono venuti anche al piano superiore, sennò chissà che sarebbe potuto succedere». Sono le parole di Giusy Trippetta che stamattina nella sua casa di Casette Verdini dove vive con il marito Alberto Ciarlantini e il figlio ha fatto l’amara scoperta: un blitz dei ladri che hanno portato via contanti e oro per oltre 4mila euro. Mettendo ogni cosa a soqquadro.

L’abitazione in cui vivono è composta da due appartamenti, uno al piano superiore e l’altro al piano terra. Loro dormono al piano superiore. I ladri sono entrati al piano terra, forzando la doppia finestra e rompendo il vetro interno.

«Ieri sera – racconta la donna – sono scena verso le 21 al piano inferiore ed era tutto a posto. Stamattina sono tornata sotto perché dovevo prendere i soldi per andare a pagare l’Imu, 500 euro che avevo lasciato ben nascosti. Ho visto che era tutto spalancato e ho trovato il finimondo. Hanno rovistato dappertutto, dai cassetti hanno tirato fuori ogni cosa, e così dagli armadi. Hanno aperto anche la scatola dei biscotti. Oltre ai contanti lasciati per l’Imu hanno rubato, un anello di valore, orologi e altri oggetti in oro. Un totale minimo minimo di 4mila euro. Adesso che piano piano stiamo realizzando cosa è accaduto abbiamo paura, così non si può stare tranquilli». Stamattina la donna ha chiamato i carabinieri, che hanno fatto un sopralluogo nell’abitazione per raccogliere i primi elementi utili alle indagini.

