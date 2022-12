OPERAZIONE della Guardia di finanza: al centro dell'indagine un'azienda di Civitanova del settore calzaturiero. Dopo le prove raccolte dai militari, la ditta ha scelto di versare all'Erario quanto dovuto

Una società di Hong Kong come braccio operativo occulto per pagare meno tasse. Scoperta maxi evasione, recuperati 500mila euro. L’operazione è stata messa a segno dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Macerata, dopo un’articolata indagine di contrasto all’evasione fiscale internazionale.

Al centro dell’inchiesta delle Fiamme gialle una società di capitali di Civitanova, attiva nel settore calzaturiero. I controlli, oltre a prendere in esame la documentazione contabile dell’azienda civitanovese dal 2015 al 2020, hanno preso in esame migliaia di documenti e mail, grazie anche all’aiuto di finanzieri specializzati in computer forensics e data analysis. Così i militari sono riusciti a produrre prove schiaccianti all’Agenzia delle Entrate sul fatto che la società italiana usasse una società di Hong Kong come braccio operativo occulto, al fine di pagare meno tasse e accedere alla fiscalità privilegiata di quel Paese. Secondo quanto ricostruito dalla Finanza, infatti, tutto era deciso dalla società civitanovese: acquisti, spedizioni, spese, trasporti, questioni operative e tecniche. Anche uno dei più grandi clienti della società di Hong Kong ha confermato che i pagamenti e gli acquisti venivano concordati esclusivamente con la società civitanovese. L’azienda civitanovese, controllando in tutto e per tutto l’altra società avrebbe quindi dovuto fatturare in Italia e non a Hong Kong come invece avveniva. Da qui l’accusa di evasione-

A seguito dell’attività di accertamento effettuata dall’Agenzia delle Entrate, l’istruttoria si è conclusa con il ravvedimento operoso della società civitanovese, che ha deciso di sanare la propria posizione fiscale provvedendo alla presentazione delle dichiarazioni integrative e al versamento integrale delle maggiori imposte (usufruendo del credito d’imposta già determinato dall’Ufficio in sede di invito all’adesione) e delle sanzioni, per un totale complessivo di circa 500mila euro.

«La lotta all’evasione fiscale e soprattutto alle grandi frodi – ha sottolineato il comandante provinciale della Guardia di finanza Ferdinando Falco – costituisce un obiettivo prioritario per la Guardia di Finanza, teso a tutelare non solo le entrate per i bilanci dello Stato e degli Enti locali, ma anche imprese e professionisti che operano nella piena e completa osservanza delle leggi. L’evasione fiscale crea grande ostacolo allo sviluppo economico perché distorce la concorrenza e l’allocazione delle risorse, mina il rapporto tra i cittadini e lo Stato e penalizza l’equità, sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce sociali più deboli».