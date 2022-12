Lutto a Mogliano per la morte

della storica maestra Maria

CORDOGLIO - Molto nota in paese per l'attività svolta al servizio della comunità e per l'essere stata la maglia dello storico ex sindaco Luigi Quarchioni. Il funerale domani alle 15 nella chiesa di San Gregorio Magno

13 Dicembre 2022

Notissima in paese per essere stata una maestra elementare e per l’essere stata la moglie dello storico sindaco Luigi Quarchioni: si è spenta oggi, all’età di 95 anni, Maria Ciccioli in Quarchioni. Il rito funebre si svolgerà domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Gregorio Magno di Mogliano, la salma è stata composta nella casa funeraria della Croce Verde servizi a Sforzacosta. Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia, in particolare ai figli, i commercialisti Stefano e Andrea Quarchioni ed ai fratelli Alberto ed Ersilia.

