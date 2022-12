MACERATA - Sarà possibile iscriversi al primo anno di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado per l'anno scolastico 2023-2024 dal 9 al 30 gennaio 2023. Tutte le date di apertura delle scuole del comprensivo

“Non considerare mai lo studio come un dovere, ma come un’invidiabile opportunità” A. Einstein

“L’istruzione non è preparazione alla vita. . è la vita stessa” J. Dewey

Sarà possibile iscriversi al primo anno di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado per l’anno scolastico 2023-2024 dal 9 al 30 gennaio 2023. Si comunica che il primo incontro di open day in presenza per la scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri” a Macerata, ci sarà sabato 17 dicembre 2022 dalle 16 alle 19. In tale occasione il dirigente scolastico e i docenti accoglieranno i genitori per far conoscere il Piano triennale dell’offerta formativa (Ptof) e fornire tutte le informazioni richieste.

La scuola primaria “Via Fratelli Cervi” presenterà le sue attività nell’Open day in presenza venerdì 13 gennaio 2023 dalle 17 alle 19. La scuola primaria “IV Novembre” presenterà le sue attività nell’Open day in presenza venerdì 13 gennaio 2023 dalle 17 alle 19.

La Scuola dell’infanzia “Via Fratelli Cervi” presenterà le sue attività nell’Open day in presenza mercoledì 11 gennaio 2023 dalle 17 alle 19 e la Scuola dell’infanzia “Villa Serra” nell’ Open day in presenza mercoledì 11 gennaio 2023 dalle 17 alle 19.

Le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado sono caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, che si declina in un unico curricolo verticale qualificante l’Istituto, attraverso scelte progettuali e metodologiche comuni e coerenti.

Tutte le aule delle scuole primarie e quelle della scuola secondaria di I grado sono dotate di Lim, così come le scuole dell’infanzia ne hanno a disposizione due sistemate in una specifica aula.

L’Istituto comprensivo “Dante Alighieri” coniuga un’importante tradizione culturale con l’innovazione didattica e tecnologica grazie all’elevata professionalità dei docenti, alla formazione e aggiornamento continui e alla loro stabilità nella scuola. Forte è l’identità e il senso di appartenenza di tutto il personale all’Istituto e altrettanto forte è il radicamento nel territorio. Consistenti risultano le sinergie con Enti, Associazioni territoriali e scuole secondarie di II grado. Tutto ciò in un’ottica sistemica che parte proprio dall’assunto che “per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”. L’Istituto crede fermamente nella continua collaborazione scuola-famiglia, scuola-associazioni culturali, e nella verticalità del processo di istruzione.

Particolare attenzione è posta dall’Istituto all’accoglienza, all’inclusione, alla continuità, all’orientamento. Tutti i docenti condividono l’impegno per azioni didattiche volte a favorire un positivo clima di classe, la coerenza progettuale, metodologica e valutativa nell’intero percorso formativo degli alunni e in particolare nei passaggi da un ordine di scuola all’altro (classi ponte).

Per maggiori informazioni consultare il sito dell’Istituto www.alighierimacerata.edu.it

(Articolo promoredazionale)