POLLENZA - I soci hanno visitato Alberobello, Bari e Matera

Come consuetudine oramai da 14 anni gita ai mercatini di Natale con la Pro loco di Casette Verdini. Momento di aggregazione e divertimento per i soci che in questa occasione hanno visitato i meravigliosi paesaggi di Alberobello, Matera e Bari addobbati per le feste. La Pro loco si complimenta «con tutto il gruppo partecipante per la correttezza e la puntualità e augura a tutti un sereno Natale».