CIVITANOVA - Questa mattina la consegna di generi alimentari di prima necessità come olio, pasta, pomodori e insaccati

L’Atac dona pacchi alimentari alla Caritas. Donazione questa mattina da parte dell’azienda municipalizzata alla sede Caritas di Civitanova. Consegnati pacchi con generi alimentari di prima necessità come olio, pasta, pomodori, insaccati.

«Un sostegno concreto, in questo momento particolarmente critico, ad una delle strutture principali di volontariato presenti nel territorio comunale di Civitanova – ha detto il presidente Atac Massimo Belvederesi – abbiamo concordato con la presidente Barbara Moschettoni la possibilità di aprire un canale diretto per continuare nel sostegno alle struttura offrendo farmaci e prodotti sanitari, visto che la gestione delle farmacie comunali è in capo all’Atac». Questa mattina a ricevere la donazione erano presenti il presidente Atac Massimo Belvederesi, i componenti del Cda e la direzione della Caritas con la presidente Barbara Moschettoni. Il dono è stata anche l’occasione per lo scambio degli auguri natalizi.