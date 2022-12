PIEVE TORINA - L’appuntamento è per domani alle 17. In caso di condizioni meteo avverse lo spettacolo si terrà all’interno del palazzetto dello sport

Nuovo appuntamento natalizio domani pomeriggio a Pieve Torina. La magia delle cornamuse della Offida Piper Band tornerà infatti in paese, per un concerto nell’area sae Le Piane. «Le cornamuse sono sinonimo di Natale, così abbiamo pensato di ospitare nuovamente gli “scozzesi” di Offida a casa nostra, per restituire, anche musicalmente, un’atmosfera di festa alla comunità – sottolinea il sindaco, Alessandro Gentilucci -. È una proposta divertente ed originale perché non capita tutti i giorni di incontrare una band di cornamuse e bravi musicisti vestiti nel tipico modo alla scozzese, con tanto di kilt. Ascolteremo classici brani della tradizione natalizia e musiche famose, e sono certo che queste melodie porteranno gioia e stupore nei cuori di tutti coloro che vorranno goderne. Un pomeriggio dedicato soprattutto ai giovani cui farà seguito un aperitivo benaugurale». L’appuntamento è per le 17. In caso di condizioni meteo avverse lo spettacolo si terrà all’interno del palazzetto dello sport.