Finisce fuori strada,

si schianta su un albero

e si ribalta al centro della carreggiata

URBISAGLIA - L'incidente alle 12 in località Convento. Il conducente, un 75enne, è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale. Non è grave

10 Dicembre 2022 - Ore 13:12 - caricamento letture

Perde il controllo dell’auto, si schianta contro un albero e l’auto si ribalta su un fianco. L’incidente nella frazione Convento di Urbisaglia alle 12. Ferito il conducente, un 75enne, che è stato trasportato all’ospedale di Macerata.

L’uomo, partito da Amandola a bordo della sua Nissan Pixo, stava viaggiando lungo la statale 78. Una donna ha notato che l’auto sbandava pericolosamente e aveva evitato per poco un mezzo pesante, e così ha chiamato le forze dell’ordine. Ma solo poco più avanti l’auto è finita fuori strada schiantandosi su un albero ai bordi della carreggiata per poi ribaltarsi al centro della strada. Il 75enne è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri e gli operatori del 118. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Macerata, non è grave. Qualche disagio al traffico a causa della strada bloccata dall’auto ribaltata. (Ultimo aggiornamento alle 13,50)

