Stefania Falconi in mostra

Countdown per l’inaugurazione della mostra personale della pittrice Stefania Falconi. Appuntamento a domani, sabato 10 dicembre, alle 18.15 nella sala espositiva di via Roma 49, a Mogliano. «Attraverso diverse tecniche tra le quali il rilievo – si legge nella nota degli organizzatori – l’esposizione racconta il diario della vita della pittrice nativa di Mogliano, dove trovano spazio ricordi d’infanzia, racconti, sogni dai colori e sfumature ricche che creano paesaggi, animali e volti». Sarà possibile visitare la mostra nei seguenti giorni: sabato dalle 17.30 alle 20 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17.30 alle 20. In altri orari su appuntamento: 3384295592.