TAGLIO del nastro ieri alla Regina Pacis per l'esposizione fotografica curata dall’associazione "Amici di don Franco"

È ancora vivo il ricordo di don Franco Paglioni, storico parroco matelicese morto nel 2015. Un punto di riferimento per l’intera comunità che è al centro della mostra fotografica inaugurata ieri nella sua Regina Pacis. L’esposizione, curata dall’associazione “Amici di don Franco”, resterà aperta fino all’8 gennaio 2023 con i seguenti orari: l’11, 17 e 18 dicembre e il 6, 7 e 8 gennaio dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30, mentre il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio sarà aperta solo il pomeriggio dalle 16,30 alle 19,30.

Al taglio del nastro è intervenuto il vicesindaco di Matelica Denis Cingolani. «L’opera benefica di don Franco, il suo ricordo e la sua memoria sono ancora vivi tra di noi – ha commentato Cingolani -. Grazie al presidente dell’associazione Giuliana Pallucca e a tutto il direttivo per la bellissima iniziativa. Regalo più grande non ci potevate fare. Ricordo che lo scopo dell’associazione è quello di creare iniziative in memoria di don Franco per raccogliere fondi da destinare poi ad opere di bene. Invito quindi i cittadini a fare la tessera dell’associazione come primo passo».