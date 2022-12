PROMO - Tutti gli appuntamenti in programma per il week end

Se la neve si fa ancora attendere per poter iniziare la stagione sciistica, nelle località di Frontignano e Bolognola c’è grande fermento e non mancano le attività e gli eventi che anche senza neve fanno registrare ormai da tempo il sold out.

Dopo un paio di mesi di chiusura autunnale che hanno permesso al personale di Frontignano 360 di preparare al meglio la stazione per la stagione invernale, domani giovedì 8 dicembre riaprirà la seggiovia Saliere. L’impianto, una comoda seggiovia quadriposto potrà trasportare gli appassionati di montagna in soli 6 minuti al bellissimo rifugio Saliere Mountain Lounge, dove si gode una bellissima vista sui monti Bicco e Bove.

Il Rifugio e la seggiovia saranno aperti dalle 10 alle 17 e sarà possibile assaggiare ottimi piatti sulla cucina del Saliere, come la polenta con il capriolo, lo stinco e tante altre bontà preparati dallo chef Nicola Parrini.

Francesco Cangiotti, Ceo e Giacomo Zanchetti delle Funivie Bolognolaski srl che gestiscono i poli turistici di Frontignano360 e Bolognolaski sono molto fiduciosi per una bella stagione invernale.

«A Bolognolaski – continua Cangiotti – è tutto pronto per poter aprire e attendiamo solo l’arrivo della neve o un calo delle temperature previsto per la prossima settimana così da poter attivare l’impianto d’innevamento programmato. Intanto neve o non neve lo ZChalet, diventato ormai il punto di riferimento per i giovani e per chi vuole divertirsi in montagna fa registrare sempre il soldout; tanti infatti gli eventi in programma ormai ogni giorno di festa e ogni domenica».

Giovedì 8 dicembre si inizierà con la diretta su Multiradio con Giusi Minnozi dalle 13 e a seguire, Party con l’Albero – Pink Tree dalle 15 alle 19 con gadget e dj set; naturalmente la cucina dello ZChalet e soprattutto il suo angolo grill e cocktail bar saranno sempre aperti tutta la giornata. L’apertura del rifugio visto il ponte continuerà anche da venerdì 9 a domenica 11 dicembre.

Sempre domani 8 dicembre alle 17,30 ci sarà ormai come ogni anno l’appuntamento con l’accensione dell’albero più in alto delle Marche, realizzato a cura di Antonella e Simone della Proloco di Bolognola.

Tutte le info sui canali social Frontignano360, Salieremountainlounge, ZChalet e Bolognolaski.

(Articolo promoredazionale)