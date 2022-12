CAMERINO - Convegno organizzato dalla Scuola di Scienze del farmaco e dei prodotti della salute di Unicam per domani dalle 10

“Il farmacista come punto di riferimento della società nella pandemia da Covid-19” è il tema del convegno organizzato dalla Scuola di Scienze del farmaco e dei prodotti della salute dell’università di Camerino, in programma domani all’Auditorium Benedetto XIII con inizio alle 10.

La pandemia da Covid-19 ha, infatti, messo in luce in maniera inequivocabile il ruolo che il farmacista ha svolto e svolge nella società odierna, diventando ormai punto di riferimento per il cittadino. La farmacia oggi è concepita come farmacia dei servizi, dove oltre alla possibilità di acquistare farmaci e prodotti della salute, il cittadino può effettuare una serie di indagini diagnostiche per la verifica e il controllo del proprio stato di salute.

«Alla luce della nuova riforma della classe di laurea LM-13 – sottolineano gli organizzatori – che di fatto trasforma la laurea in Farmacia in laurea abilitante, gli atenei italiani sono chiamati a trasferire competenze e conoscenze sempre più in linea con le attuali esigenze della società, di concerto con gli ordini professionali che rappresentano il punto di riferimento dei giovani laureati nel mercato del lavoro. E’ di questo che discuteremo nel corso del convegno». Il convegno si aprirà con i saluti, tra gli altri, prorettore vicario Unicam Graziano Leoni, del presidente della Federazione ordine dei farmacisti italiani (Fofi) Andrea Mandelli , del direttore della Scuola di Scienze del farmaco e dei prodotti della Salute Unicam Gianni Sagratini, del direttore della Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera Unicam Carlo Cifani e del presidente dell’Ordine dei farmacisti della Provincia di Macerata Luciano Diomedi.

Seguiranno poi le relazioni di rappresentanti dell’Ordine dei Farmacisti, della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e della Regione Marche.