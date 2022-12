CORRIDONIA - Appuntamento a venerdì 9 dicembre, alle 21.15. Sabato 10, alle 12, il cantante incontrerà gli studenti nell'ambito del progetto Scuola di platea

Simone Cristicchi, con “Esodo, apre il sipario del teatro Velluti di Corridonia, venerdì 9 dicembre. Lo spettacolo, primo dei sei titoli in abbonamento del cartellone proposto dall’assessorato alla cultura del Comune e dall’Amat, con il contributo di MiC e Regione Marche, racconta con voce, parole ed immagini un frammento di storia attraverso la quotidianità. «Al Porto Vecchio di Trieste c’è un “luogo della memoria” particolarmente toccante: il Magazzino numero 18 – si legge nella nota di Amat -. Racconta di una pagina dolorosa della storia d’Italia, di una complessa vicenda del nostro Novecento mai abbastanza conosciuta, e se possibile resa ancora più straziante dal fatto che la sua memoria è stata affidata non a un imponente monumento ma a tante, piccole, umili testimonianze che appartengono alla quotidianità. Il Magazzino numero 18 conserva sedie, armadi, materassi, letti e stoviglie, fotografie, giocattoli, ogni bene comune nello scorrere di tante vite interrotte dalla storia, e dall’Esodo: con il Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 l’Italia perse vasti territori dell’Istria e della fascia costiera, e circa 300mila persone scelsero (davanti a una situazione dolorosa e complessa) di lasciare le loro terre natali destinate a non essere più italiane. Non è difficile immaginare quale fosse il loro stato d’animo, con quale e quanta sofferenza intere famiglie impacchettarono le loro cose lasciandosi alle spalle le case, le città, le radici. Davanti a loro difficoltà, paura, insicurezza, e tanta nostalgia».

Nell’ambito del progetto Scuola di platea, Simone Cristicchi incontrerà gli studenti di Corridonia sabato 10 dicembre alle 12 al teatro Velluti. Modera l’incontro Matteo Osimani di Amat.

I biglietti di posto unico numerato 15 euro, ridotto 12 euro, sono in vendita a teatro il giorno precedente lo spettacolo dalle 18 alle 20 e il giorno stesso dalle 18. Biglietti disponibili anche in tutti i punti vendita Amat/Vivaticket, su vivaticket.com (con aggravio in favore del gestore del servizio e senza accesso alle riduzioni).

Informazioni: teatro Velluti (via Velluti 1, 0733431769, orario 17-19.30, 0733431769), Comune di Corridonia assessorato alla Cultura (0733439901) e Amat (0712072439 e www.amatmarche.net). Inizio alle 21.15.